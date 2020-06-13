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12 июня коронавирус выявили ещё у 60 человек

12 июня коронавирус выявили ещё у 60 человек

Доброе утро, друзья! Самые главные новости прошедших суток в нашей подборке. Коротко:

  • в Ярославской области продлили ограничения: что сейчас можно, а что нельзя. Полный список;
  • по данным оперативного штаба, в Ярославской области на сегодняшний день коронавирусом в регионе заболели 3963 человека с начала эпидемии. Составили карту распространения инфекции, актуальную на 12 июня;

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