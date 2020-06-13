Доброе утро, друзья! Самые главные новости прошедших суток в нашей подборке. Коротко:
- в Ярославской области продлили ограничения: что сейчас можно, а что нельзя. Полный список;
- за последние сутки в регионе +60 новых случаев COVID-19, от коронавируса умер ещё один человек;
- по данным оперативного штаба, в Ярославской области на сегодняшний день коронавирусом в регионе заболели 3963 человека с начала эпидемии. Составили карту распространения инфекции, актуальную на 12 июня;
- коронавирус обнаружили у трёх спортсменов-юниоров и тренера на сборах по кудо и спортивной борьбе;
- утром 12 июня столб чёрного дыма было видно из всех районов города. Рядом с Моторным заводом загорелись покрышки. Прокуратура проводит проверку;
- жителям дома на улице Саукова пришлось поволноваться — их сосед вырвал газовый шланг и заперся в квартире. Мужчину вывели полицейские.