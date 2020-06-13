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Магазины одежды в торговых центра остаются закрыты

Магазины одежды в торговых центра остаются закрыты

В Ярославской области из-за коронавируса продлили ограничения ещё как минимум на неделю — до 22 июня. Закрыты для посещения остаются кафе и рестораны, из непродовольственных магазинов могут работать только те, у кого площадь не больше 400 квадратных метров и есть отдельный вход, закрыты спортзалы, гостиницы принимают только командировочных, а в детских садах работаю только дежурные группы.

Подписчики группы 76.RU во «ВКонтакте» и читатели на сайте в большинстве оказались недовольны продлением ограничений. Публикуем мнения ярославцев:

Moai

— На улице ни одного человека в маске нет, полиция никого не штрафует, а ограничения продлевают. Даже в Москве, где зараженных по несколько тысяч в день, сняты ограничения. Бани открывают, а торговые центры нет? В Ярославской области действует масочный режим. Баня, сауна являются общественным местом. Вопрос: мыться, париться, купаться люди будут в масках? Где логика?

Светлана Жигалова

— Дайте народу уже работать и жить спокойно.

Jane Jane

— Что за издевательство? Сегодня были в Вернисаже, там такая толкучка, все как селедки в банке. Мы-то когда-нибудь выйдем на работу? Не понимаю. Или, якобы, у кого дети есть, выплатили всем по 10 тысяч, так ещё можно три месяца на них жить?

Дмитрий Адамбаев

— А вот вопрос, если после открытия ТЦ и, соответственно, вала народа туда, заболеет куча людей, что вы будете говорить? Кто виноват?

Гость

— Да все уже давно забили на маски и самоизоляцию.

Елена

— Вы прикалываетесь? В других регионах уже все открывают!

Гость

— Открывайте плановые приёмы в поликлиниках, сколько можно ждать. Платные медцентры работают, а с полисом жди и умирай.

Евг

— Когда откроют детские поликлиники? Ребенка не показать узким специалистам, они просто не принимают. Наплевать на шмотки — ребенка-то дайте показать врачам! Он маленький и не может ждать! Сделайте раздельные приемы, было же раньше подобное: прием здоровых в отдельные дни.

Гость

— Такое впечатление, что всем не хватает торговых центров и ресторанов.

Гость

— Раньше в Москву за колбасой ездили, теперь, видимо, за одеждой придется.

Гость

— Только при этом в транспорте порядочно народу без масок. Какие там штрафы?

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