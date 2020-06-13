Moai



— На улице ни одного человека в маске нет, полиция никого не штрафует, а ограничения продлевают. Даже в Москве, где зараженных по несколько тысяч в день, сняты ограничения. Бани открывают, а торговые центры нет? В Ярославской области действует масочный режим. Баня, сауна являются общественным местом. Вопрос: мыться, париться, купаться люди будут в масках? Где логика?



Светлана Жигалова



— Дайте народу уже работать и жить спокойно.



Jane Jane



— Что за издевательство? Сегодня были в Вернисаже, там такая толкучка, все как селедки в банке. Мы-то когда-нибудь выйдем на работу? Не понимаю. Или, якобы, у кого дети есть, выплатили всем по 10 тысяч, так ещё можно три месяца на них жить?



Дмитрий Адамбаев



— А вот вопрос, если после открытия ТЦ и, соответственно, вала народа туда, заболеет куча людей, что вы будете говорить? Кто виноват?



Гость



— Да все уже давно забили на маски и самоизоляцию.



Елена



— Вы прикалываетесь? В других регионах уже все открывают!



Гость



— Открывайте плановые приёмы в поликлиниках, сколько можно ждать. Платные медцентры работают, а с полисом жди и умирай.

