С 1 июля в Ярославле вырастут тарифы на коммунальные услуги и содержание жилья. Стоимость коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, отопление) вырастет в среднем на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Размер платы за содержание жилого помещения собственники жилья могут выбрать сами на общем собрании. Если собственники не приняли такое решение, размер платы управляющие компании ставят такой, как рекомендовала мэрия.

— Рост в этом году составит около 3% к уровню 2019 года. По отдельным видам жилых помещений необходимо привести размер платы населения в соответствие с экономически обоснованными затратами, для них рост составит больше 3%. Размер платы за содержание жилья устанавливается на срок не менее одного года. То есть нового повышения платы за содержание жилья до 1 июля 2021 года не будет, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.



Власти пояснили, что повышение тарифов на содержание жилья связано с повышением с 1 января минимального размера оплаты труда и ростом стоимости материалов в среднем на 1,5 %.

