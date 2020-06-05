Сегодня в эксклюзивном интервью порталу 76.RU губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал о перспективах ресторанного бизнеса. Они, кажется, пока довольно призрачны.

— Я понимаю, что этому бизнесу трудно. Но открытие точек общественного питания возможно только на третьем этапе снятия ограничений (сегодня начался только первый — с открытия магазинов, — Прим. ред.). Это прописано Роспотребнадзором. И даже после открытия кафе и ресторанов необходимо будет соблюдать дистанцию в полтора метра при рассадке, — рассказал Миронов.

