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Тема дня Эксклюзивное интервью губернатора о коронавирусе

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Придется учиться держать дистанцию

Придется учиться держать дистанцию

Сегодня в эксклюзивном интервью порталу 76.RU губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал о перспективах ресторанного бизнеса. Они, кажется, пока довольно призрачны.

— Я понимаю, что этому бизнесу трудно. Но открытие точек общественного питания возможно только на третьем этапе снятия ограничений (сегодня начался только первый — с открытия магазинов, — Прим. ред.). Это прописано Роспотребнадзором. И даже после открытия кафе и ресторанов необходимо будет соблюдать дистанцию в полтора метра при рассадке, — рассказал Миронов.

Между тем рестораторы в отчаянном положении. Настолько, что некоторые помещения известных баров сдаются в аренду, а владельцы заведений устраивают флешмобы, выходя голыми на центральную улицу Ярославля.

Полный текст интервью с ярославским губернатором.

видео: Елена Вахрушева

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ресторан в Ярославлеедагубернатор Дмитрий Миронов
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