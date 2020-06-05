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Тема дня В Ярославле откроются магазины с одеждой и обувью

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Скоро сможем обновить гардероб

Скоро сможем обновить гардероб

В Ярославской области откроют магазины с одеждой и обувью. Но разрешение на это получат не все. В интервью изданию 76.RU губернатор Дмитрий Миронов рассказал о том, что сегодня подпишет постановление о первом этапе послабления ограничительных мер.

— Откроются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, — уточнил Миронов. — При этом на всех этапах снятия ограничения обязательна строгая дезинфекция, средства индивидуальной защиты и социальная дистанция. Эпидемиологическая ситуация в области стабилизировалась. Но мы действуем осторожно. Но в любой момент мы можем усилить режим и принять меры, позволяющие взять ситуацию под контроль.

Открыться магазины смогут с понедельника.


Друзья, сегодня на сайте появится полная версия разговора с главой Ярославской области. Следите за обновлениями!

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коронавирусCOVID-19шопинготкроют магазины
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