В Ярославской области откроют магазины с одеждой и обувью. Но разрешение на это получат не все. В интервью изданию 76.RU губернатор Дмитрий Миронов рассказал о том, что сегодня подпишет постановление о первом этапе послабления ограничительных мер.

— Откроются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, — уточнил Миронов. — При этом на всех этапах снятия ограничения обязательна строгая дезинфекция, средства индивидуальной защиты и социальная дистанция. Эпидемиологическая ситуация в области стабилизировалась. Но мы действуем осторожно. Но в любой момент мы можем усилить режим и принять меры, позволяющие взять ситуацию под контроль.