С улицы Кирова уезжают рестораны и кафе. Как на это отреагировали ярославцы

После того, как эпидемия коронавируса добралась до Ярославской области, региональный малый бизнес столкнулся финансовыми проблемами. С начала мая на сайтах объявлений начали появляться предложения об аренде помещений. Да не где-нибудь, а в самом центре Ярославля, на улице Кирова.



Накануне мы пообщались с людьми, которые выставили объявления об аренде. Реакция ярославцев не заставила себя ждать. Читатели 76.RU разделились во мнениях по поводу возможного закрытия магазинов и кафе. Некоторые пользователи расстроились, что не смогут попасть в любимые заведения, а кто-то, наоборот, такому раскладу обрадовался.

