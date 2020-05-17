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С улицы Кирова уезжают рестораны и кафе. Как на это отреагировали ярославцы

Новость о возможном закрытии любимых заведений стала причиной споров

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На улице Кирова сдают в аренду помещения сразу нескольких кафе и магазинов

На улице Кирова сдают в аренду помещения сразу нескольких кафе и магазинов

После того, как эпидемия коронавируса добралась до Ярославской области, региональный малый бизнес столкнулся финансовыми проблемами. С начала мая на сайтах объявлений начали появляться предложения об аренде помещений. Да не где-нибудь, а в самом центре Ярославля, на улице Кирова.

Накануне мы пообщались с людьми, которые выставили объявления об аренде. Реакция ярославцев не заставила себя ждать. Читатели 76.RU разделились во мнениях по поводу возможного закрытия магазинов и кафе. Некоторые пользователи расстроились, что не смогут попасть в любимые заведения, а кто-то, наоборот, такому раскладу обрадовался.

Гость:

— Отличные новости! А то из-за этих сомнительных заведений по улице было не пройти. А ювелирные и в другом месте приспособятся.

Человек76:

— Какие все злые... или завистливые? Мы любили на летнюю веранду кафе семьей на великах приехать, выпить по безалкогольному коктейлю!

Гость:

— Невелика потеря, откроют ещё, с доступными ценами.

СВА:

— Жаль. Так туда и не сходил.

Оля:

— Печаль… Слов нет.

Неравнодушный:

— Вот и начались последствия «поддержки» бизнеса.

Василий:

— Это очень плохо.

Помимо экономического кризиса, область настигла проблема нехватки медперсонала и коек для больных коронавирусом. До конца мая в регионе развернут 250 дополнительных мест для пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 97 новых случаев заражения.

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