С улицы Кирова уезжают рестораны и кафе. Как на это отреагировали ярославцы

После того, как эпидемия коронавируса добралась до Ярославской области, региональный малый бизнес столкнулся финансовыми проблемами. С начала мая на сайтах объявлений начали появляться предложения об аренде помещений. Да не где-нибудь, а в самом центре Ярославля, на улице Кирова.
Накануне мы пообщались с людьми, которые выставили объявления об аренде. Реакция ярославцев не заставила себя ждать. Читатели 76.RU разделились во мнениях по поводу возможного закрытия магазинов и кафе. Некоторые пользователи расстроились, что не смогут попасть в любимые заведения, а кто-то, наоборот, такому раскладу обрадовался.
Гость:
— Отличные новости! А то из-за этих сомнительных заведений по улице было не пройти. А ювелирные и в другом месте приспособятся.
Человек76:
— Какие все злые... или завистливые? Мы любили на летнюю веранду кафе семьей на великах приехать, выпить по безалкогольному коктейлю!
Гость:
— Невелика потеря, откроют ещё, с доступными ценами.
СВА:
— Жаль. Так туда и не сходил.
Оля:
— Печаль… Слов нет.
Неравнодушный:
— Вот и начались последствия «поддержки» бизнеса.
Василий:
— Это очень плохо.
Помимо экономического кризиса, область настигла проблема нехватки медперсонала и коек для больных коронавирусом. До конца мая в регионе развернут 250 дополнительных мест для пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 97 новых случаев заражения.