Выход из изоляции: как во время эпидемии остаться дома, если начальник заставляет выходить на работу

С сегодняшнего дня Россия начала поэтапно выходить из режима изоляции, накануне президент Владимир Путин объявил об окончании «карантинных» нерабочих дней. В Ярославской области процесс происходит по-своему, но и здесь есть отрасли, которые уже начинают возобновлять работу.



Оказалось, что в регионе есть противники массового возобновления работы предприятий. Это те люди, которые боятся за своё здоровье и не намерены выходить из дома во время распространения коронавируса.



— В Ярославле почти каждый день — рекорд по числу новых заболевших. Многие заразившиеся коронавирусом лечатся дома и выходят в те же продуктовые магазины, аптеки, на те же лавочки во дворе и даже пользуются тем же общественным транспортом, что и здоровые люди. Если человек болеет бессимптомно, попробуй заставь его сидеть дома. У нас и здоровые люди до сих пор игнорируют соблюдение дистанции в продуктовых, хотя объявления о необходимости этого висят на каждом шагу. Гарантий, что именно вы переболеете бессимптомно и без последствий, никто не даст. Всё это для меня значит, что массово выходить из квартир и жить обычной прежней жизнью сейчас может быть чревато для здоровья тех, кто оставался дома до этого дня, соблюдал меры безопасности. Теперь эти люди должны ехать на работу с пониманием, что предыдущие 1,5 месяца прошли зря? — считает заместитель редактора 76.RU Анна Ёлкина.