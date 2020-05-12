Выход из изоляции: как во время эпидемии остаться дома, если начальник заставляет выходить на работу

С сегодняшнего дня Россия начала поэтапно выходить из режима изоляции, накануне президент Владимир Путин объявил об окончании «карантинных» нерабочих дней. В Ярославской области процесс происходит по-своему, но и здесь есть отрасли, которые уже начинают возобновлять работу.
Оказалось, что в регионе есть противники массового возобновления работы предприятий. Это те люди, которые боятся за своё здоровье и не намерены выходить из дома во время распространения коронавируса.
— В Ярославле почти каждый день — рекорд по числу новых заболевших. Многие заразившиеся коронавирусом лечатся дома и выходят в те же продуктовые магазины, аптеки, на те же лавочки во дворе и даже пользуются тем же общественным транспортом, что и здоровые люди. Если человек болеет бессимптомно, попробуй заставь его сидеть дома. У нас и здоровые люди до сих пор игнорируют соблюдение дистанции в продуктовых, хотя объявления о необходимости этого висят на каждом шагу. Гарантий, что именно вы переболеете бессимптомно и без последствий, никто не даст. Всё это для меня значит, что массово выходить из квартир и жить обычной прежней жизнью сейчас может быть чревато для здоровья тех, кто оставался дома до этого дня, соблюдал меры безопасности. Теперь эти люди должны ехать на работу с пониманием, что предыдущие 1,5 месяца прошли зря? — считает заместитель редактора 76.RU Анна Ёлкина.
Оказывается, что никаких поблажек для работников во время эпидемии в российском трудовом законодательстве нет, поэтому не ходить на работу, обосновывая это страхом, не получится. Если деятельность в регионе не приостанавливалась или была восстановлена, то работники обязаны выйти на работу.
— Невыход на работу будет считаться прогулом, а значит, работодатель имеет полное право применять соответствующие санкции к сотрудникам, которые не будут ходить на работу, — объяснил юрист Антон Капралов. — Тем, кто хочет остаться дома, можно посоветовать лишь следующее: договориться с работодателем о работе на удалёнке, оформить отпуск или взять выходные дни за свой счёт.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано рекордное количество заболевших за весь период эпидемии COVID-19 — 83 человека. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе. Также стало известно, что в Ярославской области зафиксированы самые высокие темпы роста заболеваемости COVID-19 в ЦФО.