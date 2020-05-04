На сайте госзакупок появился аукцион на 14 миллионов 700 тысяч рублей на благоустройство скверов на площади Труда.



— В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году запланировано к реализации благоустройство двух общественных территорий: сквер, расположенный на площади Труда по ул. Свободы от ул. Победы до ул. Володарского, занявший четвертое место по итогам рейтингового голосования, и сквер на проспекте Машиностроителей, занявший пятое место по итогам рейтингового голосования, — рассказали в мэрии Ярославля.

