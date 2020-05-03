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Священнослужители устроили крестный ход на катере&nbsp;

Священнослужители устроили крестный ход на катере 

Священнослужители Ярославской области на катере устроили крестный ход по Волге и Рыбинскому водохранилищу за избавление от коронавируса. В необычный крестный ход взяли православные святыни: ковчег с частицей Ризы Господней, ковчег с частицей мощей царевича Димитрия, икону с частицей мощей праведного воина Феодора Ушакова и икону Спаса Нерукотворного.

— Святыни Ярославской земли сопровождали епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, епископ Некрасовский Борис и протоиерей Борис Стародубов, клирик Переславской епархии, — рассказали в Ярославской митрополии.

Крестный ход по воде прошёл через Углич, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Ярославль и Красный Профинтерн.

В начале апреля Ярославская епархия подняла в небо чудотворную икону на самолёте.

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коронавирусCOVID-19крестный ход
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