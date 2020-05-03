Священнослужители Ярославской области на катере устроили крестный ход по Волге и Рыбинскому водохранилищу за избавление от коронавируса. В необычный крестный ход взяли православные святыни: ковчег с частицей Ризы Господней, ковчег с частицей мощей царевича Димитрия, икону с частицей мощей праведного воина Феодора Ушакова и икону Спаса Нерукотворного.



— Святыни Ярославской земли сопровождали епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, епископ Некрасовский Борис и протоиерей Борис Стародубов, клирик Переславской епархии, — рассказали в Ярославской митрополии.

