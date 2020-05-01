У закрытого месяц назад троллейбусного депо устроили поминки

У закрытого месяц назад в Ярославле троллейбусного депо № 1 на улице Городской Вал устроили поминки. Такую акцию 1 мая провели ярославские комсомольцы. Они создали импровизированный мемориал около стены парка и возложили к нему цветы.
— Несмотря на мнение рабочих, выступавших против закрытия, депо сохранить не удалось, и этим возложением мы хотим сказать, что борьба ещё идёт, что не забыт никто и ничто, — объяснили комсомольцы.
Напомним, депо № 1 в Ярославле полностью закрыли в конце марта. Его территорию власти города решили отдать под строительство жилого квартала. По договору с мэрией, застройщик должен передать городу квартиры для очередников на 14 миллионов, построить новую тяговую подстанцию для троллейбусов, купить 10 новых троллейбусов, разработать проект пристройки к одной из школ в центре. Чуть позже троллейбусы № 7 и 8 собираются еще раз перевести — в депо на Ленинградском проспекте. Однако, пока этого не произошло, они будут делать огромные холостые пробеги. Многие опасаются, что траты на переезд могут добить троллейбусы и весь «Яргорэлектротранс», сделав их работу максимально убыточной.