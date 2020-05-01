У закрытого месяц назад троллейбусного депо устроили поминки

У закрытого месяц назад в Ярославле троллейбусного депо № 1 на улице Городской Вал устроили поминки. Такую акцию 1 мая провели ярославские комсомольцы. Они создали импровизированный мемориал около стены парка и возложили к нему цветы.

— Несмотря на мнение рабочих, выступавших против закрытия, депо сохранить не удалось, и этим возложением мы хотим сказать, что борьба ещё идёт, что не забыт никто и ничто, — объяснили комсомольцы.