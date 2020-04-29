Многие ждут дачного сезона, но переживают, что из-за коронавируса не смогут насладиться дачным летом. Ведь за городом так уютно, красиво и свежий воздух. Чувствуете, как сразу захотелось сажать картошку и жарить шашлык? Мы собрали фотографии наших читателей, которые скучают по дачной жизни. Как же прекрасно всё это — дачные домики, теплицы, беседки, огороды... Смотрели и наслаждались уютом и просто дачной безмятежной атмосферой. И никакого ковида! И вы посмотрите, отдохните от новостей про коронавирус. Верим, что и дача обязательно будет!
17 апреля 2020
Помоги бизнесу найти себя
Привет! Мы уже поняли, что меры, которые предлагают власти для спасения бизнеса, помогут примерно как подорожник при коронавирусе. Но если рухнет бизнес — рухнет всё. Мы сделали опрос, который позволит предпринимателям сориентироваться в потребностях горожан. Ответьте всего на несколько вопросов.