Многие ждут дачного сезона, но переживают, что из-за коронавируса не смогут насладиться дачным летом. Ведь за городом так уютно, красиво и свежий воздух. Чувствуете, как сразу захотелось сажать картошку и жарить шашлык? Мы собрали фотографии наших читателей, которые скучают по дачной жизни. Как же прекрасно всё это — дачные домики, теплицы, беседки, огороды... Смотрели и наслаждались уютом и просто дачной безмятежной атмосферой. И никакого ковида! И вы посмотрите, отдохните от новостей про коронавирус. Верим, что и дача обязательно будет!

