29 апреля среда
СЕЙЧАС +3°С
usd 74.57
eur 80.77
Срочно В Москве умер врач из Ярославля
СЕЙЧАС +3°С
usd 74.57
eur 80.77

Все новости

Все новости
Котик инспектирует урожай

Котик инспектирует урожай

Многие ждут дачного сезона, но переживают, что из-за коронавируса не смогут насладиться дачным летом. Ведь за городом так уютно, красиво и свежий воздух. Чувствуете, как сразу захотелось сажать картошку и жарить шашлык? Мы собрали фотографии наших читателей, которые скучают по дачной жизни. Как же прекрасно всё это — дачные домики, теплицы, беседки, огороды... Смотрели и наслаждались уютом и просто дачной безмятежной атмосферой. И никакого ковида! И вы посмотрите, отдохните от новостей про коронавирус. Верим, что и дача обязательно будет!

Вот бы сейчас клубники поесть

Вот бы сейчас клубники поесть

Ммм, какой жирненький

Ммм, какой жирненький

Такие красивые бирюзовые рамы! И пионы прекрасны

Такие красивые бирюзовые рамы! И пионы прекрасны

На даче хорошо и спокойно

На даче хорошо и спокойно

Вкусный дачный завтрак

Вкусный дачный завтрак

Вот это урожай томатов!

Вот это урожай томатов!

«Заведу курочек и уеду жить на дачу!»

«Заведу курочек и уеду жить на дачу!»

Чувствуете, как от фото пахнет душицей?

Чувствуете, как от фото пахнет душицей?

На даче своя атмосфера

На даче своя атмосфера

Очень красивые лилии

Очень красивые лилии

Растяжечка на газоне

Растяжечка на газоне

Так хочется вечерком покататься на велике по полям...

Так хочется вечерком покататься на велике по полям...

...а потом навернуть картошки с грибами

...а потом навернуть картошки с грибами

Райское местечко

Райское местечко

Капусты хватит на всю зиму

Капусты хватит на всю зиму

Дачный морковный арт

Дачный морковный арт

Сейчас бы сливы поесть и яблочком закусить

Сейчас бы сливы поесть и яблочком закусить

На даче самые близкие всегда рядом

На даче самые близкие всегда рядом

Ламповый вечер на даче

Ламповый вечер на даче

Сорвать бы грушу и сразу съесть

Сорвать бы грушу и сразу съесть

Ну какая же дача без шашлыка

Ну какая же дача без шашлыка

И всё так вкусно

И всё так вкусно

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!