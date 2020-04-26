Информация о коронавирусной инфекции — номер один среди всех других новостей. А так как распространение вируса всё масштабнее, то и упоминание о нём возникает уже почти в каждой новости. Расписание транспорта меняется из-за коронавируса. Мэрия Ярославля рассказывает о субботниках — как они будут проходить во время пандемии коронавируса.

Кто-то просит перестать информировать о COVID-19, другие признаются, что к этому уже привыкли. Собрали мнения ярославцев на этот счёт.

Яна Барцева:

— Вроде резкого роста нет — уже хорошо. Или уже к цифрам привыкли.

