Информация о коронавирусной инфекции — номер один среди всех других новостей. А так как распространение вируса всё масштабнее, то и упоминание о нём возникает уже почти в каждой новости. Расписание транспорта меняется из-за коронавируса. Мэрия Ярославля рассказывает о субботниках — как они будут проходить во время пандемии коронавируса.
Кто-то просит перестать информировать о COVID-19, другие признаются, что к этому уже привыкли. Собрали мнения ярославцев на этот счёт.
Яна Барцева:
— Вроде резкого роста нет — уже хорошо. Или уже к цифрам привыкли.
Михаил Кулиш:
— Информация должна быть такая: столько-то заболело ОРВИ, столько-то сделано тестов и из них столько-то положительных. На данный момент большинству, кто заболел ОРВИ, тесты не делают. Соответственно, количество заболевших гораздо больше.
Алексей Кабанов:
— Сейчас коронавирус в тренде, нужно ведь оправдать введение пропусков.
Иван Грозный:
— За месяц третий человек умер, а от других болезней сколько? Цифры в студию. 76, вы проплачены на запугивание населения, больше позитива, и люди к вам потянутся. Раньше народ успокаивали, а сейчас только запугивают. Я свободен от этого бреда и живу обычной жизнью.
Ольга Воробьёва:
— У меня на всё своё мнение, которое основано не на информации из популярных СМИ, предпочитаю до всего докапываться сама, чтобы не поддаваться стадному инстинкту. Так что...
Алексей Иконников:
— Столько народу болеет! А кто болеет, хрен знает! Никакой инфы ни через знакомых, ни через знакомых тех знакомых и так далее! Какая-то невидимая опасность.