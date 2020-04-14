На Пасху в Ярославле пустят дополнительные автобусы на кладбища.
— Это коснется маршрутов № 5 Богоявленская площадь — Осташинское кладбище,
Кроме того, в этот день будут организованы дополнительные автобусные маршруты с предоставлением социальных услуг по оплате стоимости проезда:
- № 5А Красная площадь — Осташинское кладбище (маршрут пройдет по улицам Чкалова, Добрынина, Промышленной);
- № 5Б 15-й микрорайон — Осташинское кладбище.
Расписание автобусов
Маршрут № 5 Богоявленская площадь — Осташинское кладбище:
- от Богоявленской площади: 08:00; 08:50; 09:40; 10:30; 12:00; 12:50; 13:50;
- от Осташинского кладбища: 08:50; 09:40; 10:30; 11:20; 13:00; 13:50; 14:50.
Маршрут № 5А Красная площадь — Осташинское кладбище (через Промышленную улицу):
- от Красной площади: 07:40; 08:15; 08:40; 09:15; 09:47; 10:45; 11:20; 11:45; 12:20; 12:45;
- от Осташинского кладбища: 08:10; 08:45; 09:10; 09:45; 10:17; 11:15; 11:50; 12:15; 12:50; 13:15.
Маршрут № 5Б 15-й микрорайон — Осташинское кладбище:
- от 15-го микрорайона: 08:00; 08:15; 08:25; 08:38; 08:48; 08:56; 09:06; 09:16; 09:26; 09:36; 09:46; 10:05; 10:25; 10:37; 10:47; 10:57; 11:07; 11:17; 11:27; 11:37; 11:47; 11:57; 12:07; 12:17; 12:37; 12:58; 13:17;
- от Осташинского кладбища: 08:20; 08:35; 08:45; 08:58; 09:06; 09:16; 09:26; 09:35; 09:45; 09:55; 10:05; 10:25; 10:45; 10:57; 11:07; 11:17; 11:27; 11:37; 11:45; 11:57; 12:19; 12:40; 12:55; 13:16; 13:37.
Маршрут № 14 Богоявленская площадь — Игнатовское кладбище:
- от Богоявленской площади: 08:00; 08:14; 08:28; 08:42; 08:56; 09:10; 09:24; 09:38; 09:59; 10:20; 10:41; 11:02; 11:23; 11:37; 11:51; 12:05; 12:19; 12:33; 12:47; 13:01; 13:15; 13:29; 13:43; 13:57;
- от Игнатовского кладбища: 08:28; 08:42; 08:56; 09:10; 09:24; 09:38; 09:52; 10:06; 10:27; 10:48; 11:09; 11:30; 11:51; 12:05; 12:19; 12:33; 12:47; 13:01; 13:15; 13:29; 13:43; 13:57; 14:11; 14:25.
Маршрут № 15 15-й микрорайон — Игнатовское кладбище»:
- от 15-го микрорайона: 08:15; 08:37; 08:59; 09:28; 09:58; 10:28; 10:58; 11:28; 11:58; 12:26; 12:48; 13:10; 13:32; 13:54;
- от Игнатовского кладбища: 09:00; 09:22; 09:44; 10:13; 10:43; 11:13; 11.41; 12:11; 12:41; 13:11; 13:32; 13:53; 14:15; 14:37.