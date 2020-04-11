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Женщина пыталась получить пенсию&nbsp;«бесконтактно»

Женщина пыталась получить пенсию «бесконтактно»

В Ярославле бабушка, опасающаяся заразиться коронавирусом, пожаловалась, что не смогла получить пенсию. Галине Виноградовой 80 лет (попадает в группу риска по коронавирусу). Как только в Ярославле заговорили о заражении, она закупилась необходимыми продуктами и самоизолировалась в своей квартире.

— Я с 17 марта из квартиры даже не выходила, — рассказала Галина Виноградова. — Тут звонит почтальон, говорит, что сейчас пенсию принесёт. Я ей говорю, что боюсь контактов. И предложила так поступить: она бы мне на подоконнике ведомость оставила и спустилась на пролёт, я бы подошла, расписалась и отошла, а она бы мне деньги оставила. Но почтальон не согласилась, ушла. Я позвонила в отделение почты, говорю, что хочу «бесконтактно» получить деньги, в ответ только хамство от заведующей услышала: «Вы озверели!» — кричала она на меня в трубку. А я боюсь почтальона — неизвестно, где она прошла до того, как ко мне прийти. Что это за изоляция, если я буду с чужими людьми контактировать?

На почте ответили, что передавать деньги по такой схеме, действительно, не имеют права.

— Практически во всех почтовых отделениях уже измеряется температура сотрудников, — рассказал пресс-секретарь управления ФПС по Ярославской области Геннадий Додохов. — Персоналу выдаются перчатки, маски, мыло и средства для дезинфекции рук. При выдаче денег число контактов от почтальона до получателя максимально снижено. При получении пенсии клиентам необходимо следовать установленным рекомендациям Роспотребнадзора для предотвращения распространения вирусов: сохранять дистанцию не менее 1,5 метра, иметь средства индивидуальной защиты, обработать поверхности, с которыми был контакт денег, проветрить помещение и тщательно вымыть руки.

В итоге через пару дней без хождений по этажам, но с соблюдением безопасного расстояния пенсионерка получила свои деньги.

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коронавирусCOVID-19пенсия
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