В Ярославле бабушка, опасающаяся заразиться коронавирусом, пожаловалась, что не смогла получить пенсию. Галине Виноградовой 80 лет (попадает в группу риска по коронавирусу). Как только в Ярославле заговорили о заражении, она закупилась необходимыми продуктами и самоизолировалась в своей квартире.



— Я с 17 марта из квартиры даже не выходила, — рассказала Галина Виноградова. — Тут звонит почтальон, говорит, что сейчас пенсию принесёт. Я ей говорю, что боюсь контактов. И предложила так поступить: она бы мне на подоконнике ведомость оставила и спустилась на пролёт, я бы подошла, расписалась и отошла, а она бы мне деньги оставила. Но почтальон не согласилась, ушла. Я позвонила в отделение почты, говорю, что хочу «бесконтактно» получить деньги, в ответ только хамство от заведующей услышала: «Вы озверели!» — кричала она на меня в трубку. А я боюсь почтальона — неизвестно, где она прошла до того, как ко мне прийти. Что это за изоляция, если я буду с чужими людьми контактировать?

