Сотрудники управляющей компании Дзержинского района заявили, что из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции они отказались работать. Но на самоизоляцию их не отпустило руководство.
— Президент Владимир Путин объявил неделю нерабочей, но нам не разрешили отсидеться дома, — рассказали технологи с линейного участка. — Работы у нас сейчас нет, потому что мы сейчас не можем ходить по квартирам из-за коронавируса. Начальство это видит, поэтому нам просто сказали «Ходите и счётчики переписывайте». Честно говоря, мы переживаем и за своё здоровье.
Но в руководстве организации не видят в сложившейся ситуации никаких проблем и продолжают работать в штатном режиме и никуда не отпускают никого на самоизоляцию.
— Вот как раз по указу президента мы и работаем, — объяснил директор управляющей компании Дзержинского района Сергей Сенькичев. — Владимир Путин говорил, что предприятия сферы ЖКХ должны работать.
В указе, который подписал президент, написано, на каких работников не распространяется выходная неделя:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
В России сейчас идёт нерабочая неделя, которую объявил президент Владимир Путин. Причиной этого объявления стали новая коронавирусная инфекция и угроза её массового распространения в стране. Из-за этого ярославцы счета за коммуналку получат позже.
Тем временем, в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции прекращено плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. «Газпром газораспределение Ярославль» и «ЭнергоГаз» ввели эту меру на срок до 5 апреля, «Росстройгаз» — до 12 апреля. Также работу прекратил ЯрОблЕИРЦ, из-за чего счета за ЖКХ люди получат позже.