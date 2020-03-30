Но в руководстве организации не видят в сложившейся ситуации никаких проблем и продолжают работать в штатном режиме и никуда не отпускают никого на самоизоляцию.



— Вот как раз по указу президента мы и работаем, — объяснил директор управляющей компании Дзержинского района Сергей Сенькичев. — Владимир Путин говорил, что предприятия сферы ЖКХ должны работать.



В указе, который подписал президент, написано, на каких работников не распространяется выходная неделя:



а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.



(Полный текст указа).

В России сейчас идёт нерабочая неделя, которую объявил президент Владимир Путин. Причиной этого объявления стали новая коронавирусная инфекция и угроза её массового распространения в стране. Из-за этого ярославцы счета за коммуналку получат позже.

