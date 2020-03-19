В Ярославской области уничтожили больше 900 килограммов санкционных продуктов

В Ярославской и Костромской областях сотрудники таможни проверили продукты. Они прошлись по складам и торговым точкам и нашли много нарушений. В пяти случаях на продуктах не было маркировки. Всего таможенники собрали 922 килограмма продуктов, которые вывезли на полигон.



— В Ярославле и Костроме были обнаружены 370 кг яблок, 105 кг груш, 26 кг перца, 356,5 кг капусты пекинской, 12 кг мандаринов, 15,1 кг грибов, 32,7 кг рыбы замороженной и 4,6 кг санкционного сыра, — рассказали в ярославской таможне.

