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В Ярославской области уничтожили больше 900 килограммов санкционных продуктов

Таможенники опустошили прилавки с фруктами, овощами, рыбой и сыром

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Прилавки в магазинах опустошают не только местные жители

Прилавки в магазинах опустошают не только местные жители

В Ярославской и Костромской областях сотрудники таможни проверили продукты. Они прошлись по складам и торговым точкам и нашли много нарушений. В пяти случаях на продуктах не было маркировки. Всего таможенники собрали 922 килограмма продуктов, которые вывезли на полигон.

— В Ярославле и Костроме были обнаружены 370 кг яблок, 105 кг груш, 26 кг перца, 356,5 кг капусты пекинской, 12 кг мандаринов, 15,1 кг грибов, 32,7 кг рыбы замороженной и 4,6 кг санкционного сыра, — рассказали в ярославской таможне.

Сотрудники сообщили, что на эти продукты продавцы павильонов не смогли показать документы, поэтому все, что нашли, таможенники вывезли на полигон и там уничтожили.

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санкционные продукты
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
19 мар 2020 в 19:38

Дикари

Гость
19 мар 2020 в 20:04

Самое время уничтожать еду.
Просто слов нет!

гость
19 мар 2020 в 21:11

В таможню на работу берут только из семейства овощей