Надоело смотреть на гробы: ярославские пенсионеры ополчились на ритуальную контору в своем дворе

С необычной проблемой столкнулись жители одного из дворов в Ленинском районе Ярославля. Людям приходится каждый день вспоминать о смерти. Ведь прямо у них под окнами расположилась ритуальная контора с соответствующим ассортиментом.
— Нам надоело лицезреть внос и вынос гробов, — жалуются пенсионеры, живущие в окрестных домах.
Люди жаловались в разные инстанции, но отовсюду им приходил один и тот же ответ — нарушений в работе салона-магазина нет. Правда, сейчас у людей забрезжила надежда на то, что неприятные им соседи все-таки съедут. Они обратились к уполномоченному по правам человека. И он добился того, чтобы вопрос рассмотрел суд.
— Омбудсмен обратился в мэрию Ярославля за дополнительной информацией по поводу организации работы салона-магазина и после ее получения направил в прокуратуру Ярославской области письмо, в котором изложил мотивированную правовую позицию о незаконности такого рода предпринимательской деятельности в жилой застройке и предложил принять меры, направленные на устранение нарушений, — рассказали в аппарате омбудсмена.
В прокуратуре с этими доводами согласились и направили дело в Ленинский районный суд. Решение по нему пока не вынесено.