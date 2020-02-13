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Надоело смотреть на гробы: ярославские пенсионеры ополчились на ритуальную контору в своем дворе

Люди хотят избавиться от такого соседства

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Люди жалуются на гробы в своем дворе

Люди жалуются на гробы в своем дворе

С необычной проблемой столкнулись жители одного из дворов в Ленинском районе Ярославля. Людям приходится каждый день вспоминать о смерти. Ведь прямо у них под окнами расположилась ритуальная контора с соответствующим ассортиментом.

— Нам надоело лицезреть внос и вынос гробов, — жалуются пенсионеры, живущие в окрестных домах.

Люди жаловались в разные инстанции, но отовсюду им приходил один и тот же ответ — нарушений в работе салона-магазина нет. Правда, сейчас у людей забрезжила надежда на то, что неприятные им соседи все-таки съедут. Они обратились к уполномоченному по правам человека. И он добился того, чтобы вопрос рассмотрел суд.

Люди хотят избавиться от такого соседства

Люди хотят избавиться от такого соседства

— Омбудсмен обратился в мэрию Ярославля за дополнительной информацией по поводу организации работы салона-магазина и после ее получения направил в прокуратуру Ярославской области письмо, в котором изложил мотивированную правовую позицию о незаконности такого рода предпринимательской деятельности в жилой застройке и предложил принять меры, направленные на устранение нарушений, — рассказали в аппарате омбудсмена.

В прокуратуре с этими доводами согласились и направили дело в Ленинский районный суд. Решение по нему пока не вынесено.

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похоронная контораритуальные услугисуд
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КОММЕНТАРИИ (4)

ваш господин
13 фев 2020 в 10:30

у нас что ни гроб то - огурчик ! заходите ,сегодня скидки и желтые ценники😁

Северянин
13 фев 2020 в 10:28

А что есть правила, ограничивающие открытие подобных магазинов в жилых домах?

Гостья
13 фев 2020 в 10:19

Когда открывается магазин в жилом доме должны спросить собственников. Опроса не было?