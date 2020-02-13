Надоело смотреть на гробы: ярославские пенсионеры ополчились на ритуальную контору в своем дворе

С необычной проблемой столкнулись жители одного из дворов в Ленинском районе Ярославля. Людям приходится каждый день вспоминать о смерти. Ведь прямо у них под окнами расположилась ритуальная контора с соответствующим ассортиментом.



— Нам надоело лицезреть внос и вынос гробов, — жалуются пенсионеры, живущие в окрестных домах.



Люди жаловались в разные инстанции, но отовсюду им приходил один и тот же ответ — нарушений в работе салона-магазина нет. Правда, сейчас у людей забрезжила надежда на то, что неприятные им соседи все-таки съедут. Они обратились к уполномоченному по правам человека. И он добился того, чтобы вопрос рассмотрел суд.