«Спрос бешеный»: перекупщики из Ярославля наживаются на медицинских масках

— У одноразовых масок оптовая цена меньше рубля. Сейчас цены подняли и поставщики, и аптеки. У меня знакомый успел купить две тысячи масок у поставщика ещё по 4,5 рубля. И продал сразу же в Москву по 12 рублей. Сразу плюс в карман. Спрос на них бешеный, — рассказал 76.RU предприниматель Сергей. — По неофициальной информации, запрос на них идёт аж из правительства Китая.

Обстановка с китайским коронавирусом подогрела ажиотаж вокруг медицинских масок и противовирусных препаратов, эффективность которых в борьбе с этим заболеванием не доказана. Появились сообщения о том, что маски готовы скупать десятками тысяч, и этим воспользовались ярославские перекупщики.

Помимо обычных масок, готовы брать респираторы (с клапаном), они гораздо дороже. Предприниматель рассказал, что за ночь после публикации на «Авито» объявления о продаже маски-респиратора ему поступило 160 звонков.

— Люди готовы приезжать и за наличные деньги покупать их тысячами, — рассказывает мужчина.

Прогнозируют повышение цен в аптеках

Но наплыва перекупщиков на том же сайте объявлений пока незаметно, предложений о масках немного.

— В нашем городе на них большого спроса нет, я продаю маски-респираторы по 10–20 штук по потребности. Обычно за 100 рублей штуку отдаю, а сейчас по 150. Люди готовы покупать сразу всё. Но у меня их тысячи три всего, и больше у дистрибьютора нет, не смогу купить. Поэтому я не могу продать их за раз, так как сотрудничаю с несколькими компаниями на поставки, — рассказал продавец с «Авито».

Предприниматели прогнозируют повышение цены и на обычные маски в аптеках.

— Сейчас на складах аптек закончатся запасы, а следующие партии поставщики отдают уже дороже. Не удивлюсь, если обычные медицинские маски вырастут в цене ещё больше и будут стоить дороже 15 рублей за штуку, — считает Сергей.