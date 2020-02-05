«Спрос бешеный»: перекупщики из Ярославля наживаются на медицинских масках

Обстановка с китайским коронавирусом подогрела ажиотаж вокруг медицинских масок и противовирусных препаратов, эффективность которых в борьбе с этим заболеванием не доказана. Появились сообщения о том, что маски готовы скупать десятками тысяч, и этим воспользовались ярославские перекупщики.
— У одноразовых масок оптовая цена меньше рубля. Сейчас цены подняли и поставщики, и аптеки. У меня знакомый успел купить две тысячи масок у поставщика ещё по 4,5 рубля. И продал сразу же в Москву по 12 рублей. Сразу плюс в карман. Спрос на них бешеный, — рассказал 76.RU предприниматель Сергей. — По неофициальной информации, запрос на них идёт аж из правительства Китая.
Помимо обычных масок, готовы брать респираторы (с клапаном), они гораздо дороже. Предприниматель рассказал, что за ночь после публикации на «Авито» объявления о продаже маски-респиратора ему поступило 160 звонков.
— Люди готовы приезжать и за наличные деньги покупать их тысячами, — рассказывает мужчина.
Прогнозируют повышение цен в аптеках
Но наплыва перекупщиков на том же сайте объявлений пока незаметно, предложений о масках немного.
— В нашем городе на них большого спроса нет, я продаю маски-респираторы по 10–20 штук по потребности. Обычно за 100 рублей штуку отдаю, а сейчас по 150. Люди готовы покупать сразу всё. Но у меня их тысячи три всего, и больше у дистрибьютора нет, не смогу купить. Поэтому я не могу продать их за раз, так как сотрудничаю с несколькими компаниями на поставки, — рассказал продавец с «Авито».
Предприниматели прогнозируют повышение цены и на обычные маски в аптеках.
— Сейчас на складах аптек закончатся запасы, а следующие партии поставщики отдают уже дороже. Не удивлюсь, если обычные медицинские маски вырастут в цене ещё больше и будут стоить дороже 15 рублей за штуку, — считает Сергей.
А маска, вообще, помогает?
Роспотребнадзор России считает, что да, и включает её в список средств профилактики коронавируса.
— Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса, — сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Напомним, новый вирус 2019-nCoV зарегистрировали в Китае в конце декабря 2019 года. На начало февраля около 500 человек умерли от вируса и около 900 выздоровели. Заражёнными считаются больше 20 тысяч человек, практически все находятся в Китае. С 3 февраля Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем, ещё раньше — авиа-. Авиаперелёты в КНР закрыли и многие страны Европы. Всю информацию о вирусе мы собрали в трансляции.