«Не хуже Амстердама»: ярославцы обсуждают полуголых девушек в окнах бара на центральной улице города

На улице Кирова соблазнительные девушки танцуют прямо на подоконниках Фото: Елена Вахрушева

В Ярославле обсуждают пиар-ход одного из баров на улице Кирова. Здесь прямо на подоконниках танцуют соблазнительные девушки — развлекают посетителей. И приковывают взгляды прохожих на улице.

— Иду я тут давеча зимним вечерком по улице Кирова, бывшей Углической, что в губернском городе Ярославле, глядь: в окне одного из многочисленных баров голая женщина танцует! Ресторанное дело в Ярославле решительно выходит на принципиально новый уровень. Чем мы хуже Амстердама? Квартал Красных Фонарей скоро умоется кровавыми слезами зависти! — написал на своей страничке в «Фейсбуке» ярославский историк, краевед и ресторатор Ян Левин.

Радуют посетителей и приковывают взгляды прохожих с улицы Фото: «Sweet pepper» / Vk.com

И провел историческую параллель.

— Когда-то в этих окнах уже ведь были женщины! Гостиница «Бристоль» на перекрёстке улиц Углической и Екатерининской была построена в 1910 году. В январе 1911 года она распахнула двери для первых гостей. Это было сверхсовременное здание столичного уровня. Шикарные интерьеры, электричество, водопровод, ванны, танцевальная зала, биллиарды, роскошный ресторан и прекрасный сервис. 30 номеров стоимостью от рубля до пяти: недёшево! Это была самая дорогая и самая лучшая гостиница в Ярославле: здесь останавливались Шаляпин, Собинов, Бальмонт. Говорят, в окнах ресторана «Бристоль» сидели томные женщины и завлекали с улицы потенциальных гостей. С ними можно было отужинать, а с кем-то даже проследовать в номера, — рассказал Ян Левин.

В заведении говорят, что такой ход здесь используют уже много лет Фото: «Sweet pepper» / Vk.com

В комментариях считают, что новое веяние свежо, смело и провокационно. Возможно, даже чересчур. А вот в самом баре, который называется «Sweet pepper», говорят, что девушки в окнах — вовсе не новинка.

— Этот ход мы используем уже лет 10. Это не первое наше заведение. Был ещё приснопамятный «Табаско бар» на Свободе, откуда мы и переехали 6 лет назад на Кирова, и «Монтана» на Победе. На самом деле, это популярный у молодых девушек вид хобби — танцы Go Go. Там, кстати, у танцовщиц серьёзная подготовка, — рассказали в заведении.



Танцы в окнах нравятся посетителям, но устраивают их все-таки не каждый день — только иногда. Например, в мужские пятницы, во время тематических вечеринок и праздников.