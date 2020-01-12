«Женщины - не инкубаторы!»: ответ ярославцев на призыв РПЦ отказаться от абортов

Ярославская епархия призвала женщин отказаться от абортов. Но большинство ярославцев имеют противоположное мнение по этому поводу.
11 января во Всероссийский день отказа от абортов епархия провела акцию, против чего высказались многие пользователи сети.
— Не станут женщины инкубаторами! — высказалась Елена Антонова.
Многие высказывания были более резкими.
— У нас светское государство, церковь отделена от правительства. Прекратите лезть женщинам в трусы - занимайтесь своими богослужениями, — написала Лия Куразова.
Другие - аргументированно объяснили, почему они считают эти призывы неправильными.
— Были времена, когда запрещали аборты. К чему это привело? К подпольным абортам, соответственно, к серьёзным последствиям, к смертности женщин. Не запрещать надо, а половым воспитанием заниматься. А то сначала рассказывают, что детей в капусте находят, а потом удивляются беременности у малолеток. Учить детей надо, что половые органы это не пися/крантик, а пенис/влагалище. Учить надо, как правильно за телом ухаживать, что дети появляются из клеточки мужчины и женщины, родителями должны быть взрослые, так как это большая ответственность. А запретная тема всегда будет привлекать. Не тайну надо делать, а просвещать, — объяснила Алёна Куликова.
— Аборт – не средство контрацепции, но запрещать нельзя, в противном случае будут гробы. Нужно половое воспитание вводить, и учить думать, — поддержала Алёна Лушкина.
— Больше пропаганды начиная со средней школы, и доступнее сделать средства контрацепции. А то презервативы в наше время уже становятся роскошью, — считает Сергей Мичурин.
Также большинство участников опроса 76.RU считают, что аборт – это личное дело каждой женщины. Такого мнение придерживаются 70% участников голосования из почти 1200 человек. 16,4% предлагают разрешить аборты в исключительных случаях (изнасилование, по медицинским показаниям) и 10% считают аборт грехом.