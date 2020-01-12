«Женщины - не инкубаторы!»: ответ ярославцев на призыв РПЦ отказаться от абортов

11 января во Всероссийский день отказа от абортов епархия провела акцию , против чего высказались многие пользователи сети.

Другие - аргументированно объяснили, почему они считают эти призывы неправильными.

— Были времена, когда запрещали аборты. К чему это привело? К подпольным абортам, соответственно, к серьёзным последствиям, к смертности женщин. Не запрещать надо, а половым воспитанием заниматься. А то сначала рассказывают, что детей в капусте находят, а потом удивляются беременности у малолеток. Учить детей надо, что половые органы это не пися/крантик, а пенис/влагалище. Учить надо, как правильно за телом ухаживать, что дети появляются из клеточки мужчины и женщины, родителями должны быть взрослые, так как это большая ответственность. А запретная тема всегда будет привлекать. Не тайну надо делать, а просвещать, — объяснила Алёна Куликова.

— Аборт – не средство контрацепции, но запрещать нельзя, в противном случае будут гробы. Нужно половое воспитание вводить, и учить думать, — поддержала Алёна Лушкина.

— Больше пропаганды начиная со средней школы, и доступнее сделать средства контрацепции. А то презервативы в наше время уже становятся роскошью, — считает Сергей Мичурин.