«Диванный эксперт»: ярославец, раскритиковавший местную власть, разозлил полгорода

Ярославец не выдержал и расписал всё, чем он недоволен, по пунктам Фото: Игорь Свириденко / Vk.com

32-летний житель Ярославля Игорь Свириденко смотрел-смотрел на изменение жизни в городе и не выдержал. Он написал длинный текст, где по пунктам расписал, что делают не так местные власти и почему наш город не развивается, а становится более серым. Мужчина, это видно, осведомлённый и интересующийся жизнью в городе. Вот только отклика в сердце других горожан он нашёл немного. Большинство разразились критикой в его адрес, прочитав, как нелестно Игорь Свириденко отозвался о Ярославле. Что посоветовали ему на это местные жители.

— Прекрасный город у нас! Кто там ноет? Недовольные городом пусть едут отсюда, — высказался Евгений Воробьёв. — Чувак, ты съезди в Рыбинск, Углич. Ярик просто рай земной в сравнении с ними! — предложил Илья Светлов. — Я живу в Ярославле ровно год, и что здесь, в Ярославле, бросается в глаза первым делом, знаете? Мусор! Под каждым кустом, под каждым деревом, в старых дворах запущенные газоны, и если есть кусты, там обязательно будет пакет, а то и несколько пакетов с мусором. А ведь при каждом доме стоят по несколько контейнеров, мусор из них вывозится регулярно. Но нет, жители настолько ненавидят свой город, что загадили, забросали его бытовым мусором! Ярославцы, вы превращаете свой город в свинарник! — написала Доротея Надеждина. — Умник, говорит, что платит за ЖКХ три тысячи и недоумевает, почему дворы не ремонтируют. А то, что в эти три тысячи входит, он знает? Тепло, горячую и холодную воду он просто так получает? Таких вот диванных экспертов бы макнуть в реальные финансы и реальные дела, спесь-то быстро бы сошла, — написал пользователь под ником ИгЯр.

— Кроме того, чтобы указывать на недостатки, надо что-то предлагать. Но и руководству города надо усвоить одну истину: чисто не там, где не мусорят, а там, где убирают, — высказался пользователь под ником Алекс. Но есть и те, кто солидарен с высказываниями Игоря Свириденко о дорогах, общественном транспорте и дворах. Люди тоже устали от окружающих проблем. — Подписываюсь под каждым словом. Не город, а стыд и убожество, — анонимно написал читатель портала. — Денег, конечно, не в избытке, но это не повод бездарно их расходовать, оплачивая кое-как сделанные дороги, некачественный ремонт парков, дворов. Не повод не убирать город, таскать туда-сюда остановки и тому подобное. А также не повод срочно продавать депо, что в перспективе может оставить самый большой район города без троллейбусов. Респект Игорю за неравнодушие к родному городу! — высказалась подписчица Tina.

— Молодец, студент! Рассказал правду, которую всячески здесь скрывают, пока куча местных троллей поет оды мэру, — написал читатель под ником ККК.