«Лысый серый город»: ярославец по пунктам разнёс чиновников, объяснив, что они делают не так

Ярославец не выдержал и расписал всё, чем он недоволен, по пунктам Фото: Игорь Свириденко / Vk.com

32-летний житель Ярославля Игорь Свириденко смотрел-смотрел на изменение жизни в городе и не выдержал. Выпускник исторического факультета Ярославского государственного университета решил высказать все накопленные им наблюдения о том, что делают чиновники и управленцы в городе не так. Игорь Свириденко прошёлся по дорогам, общему благоустройству города, общественному транспорту и развлечениям. Мне всегда казалось, что мне повезло жить в таком красивом, колоритном, историческом городе, по сравнению с большинством других российских городов, а сравнивать мне есть с чем (за последние пять лет я посетил 64 региона страны из 85, не говоря уже о городах). Но то, что происходит сейчас, не укладывается в голове, на это больно смотреть.

Ночью страшно выезжать на городские дороги Что происходит в городе с дорожным хозяйством? Сколько еще аварий и убитых дисков нужно мэрии? На дорогах такие ямы, будто их специально ломом выдалбливали! Каждый год одно и то же: образуются аварийные ямы (порой больше метра в диаметре и в полколеса глубиной), которые способствуют крайне сложной обстановке на дороге. Люди выезжают на встречку и бьются.

Сколько еще аварий и убитых дисков нужно мэрии? Фото: Елена Вахрушева

Казалось бы, адекватным руководителям в авральном режиме нужно заделать эти ямы и избавить оживленную артерию от проблем. Нет! Эти ямы красуются по несколько месяцев, если не весь сезон. Власть просто бездействует! Либо они вообще дальше центра не выезжают, либо не хотят всего этого видеть. Расценивать можно по-разному — преступная халатность, вредительство и так далее. Более того, когда власть снизойдет и все-таки обратит внимание на прямой источник ДТП, приедет трактор, заделает эту яму, и через пару-тройку недель эта яма появляется вновь. Почему асфальт не держится? С кого спрос? Вы понимаете, что ночью страшно выехать в город? Если едешь по незнакомой улице, обязательно улетишь в какую-нибудь яму. Я уж не говорю про то, что визуально это выглядит как постапокалипсис. Что за подрядчики? Где их гарантии? Вопросов много.

Одна из основных проблем дорожного хозяйства — это дворы. Вот такого я точно нигде не видел. Что творится с дворами? В мой, например, уже таксисты просто не едут. Почти в каждом дворе города творится полный ахтунг! Проехать просто невозможно! Кто ответственен за это? Дворы, по-моему, уже лет десять, пятнадцать не ремонтируются вообще никак. Куда уходят деньги за ЖКХ? Денег не хватает на ремонт дворов? Меня как добросовестного налогоплательщика это каким образом должно волновать? Давайте просто по-школьному возьмем 600 тысяч жителей города и умножим на три тысячи рублей, получим 1 миллиард 800 миллионов рублей в месяц! В год 24 миллиарда рублей! И это я взял минимальную сумму коммунальных платежей. А я напомню, что в счет ЖКХ входит «благоустройство и ремонт дворов, в том числе придворовых дорог». Куда уходят эти деньги, кто мне ответит? Где отчеты?



Одна из основных проблем дорожного хозяйства — это дворы Фото: Александра Савельева

Вместо благоустройства — асфальтовое и заборное царство С благоустройством города тоже полный коллапс. Посмотрите на проспект Ленина с его обшарканными домами и надписями. Посмотрите на полуразваленный ЦНТИ, неужели нельзя в это здание привлечь новых хозяев? Посмотрите, что у нас до сих пор делается с речным вокзалом. Посмотрите на проспекты (главные артерии города, которые должны его украшать). На Московском проспекте вырубили красивые деревья между полосами, воткнули ржавое серое заграждение. Асфальтовое царство между Гоголя и Фрунзе, где должны быть деревья. «Ярославль–Сити» достроили, хоть одно дерево видите? Все закатано в асфальт! У нас в городе власти просто ненавидят деревья! И обожают асфальт.

Посмотрите, что у нас до сих пор делается с речным вокзалом Фото: Александра Савельева

По-моему, не нужно быть великим урбанистом, чтобы понимать, что чем больше деревьев, цветов и зелени, тем приятнее выглядит город и приятнее в нем находиться и гулять. И чем больше грязи, асфальта и припаркованных везде машин, тем противнее. У Маяка тоже все в плитке. Проспект Машиностроителей, начиная с Папанина до Сахарова (правая сторона), между домами и дорогой — грунт. Высадить аллею деревьев? Не-а. Улица Дачная, на въезде Заволгу, грубо говоря, ворота района: отдать под застройку какого-то склада, из желтого профнастила за забором? Да. Деревья? Не-а. На Фрунзе новые районы строят пачками, деревья видим? Всё в асфальте! Торговым центрам сверху нужно тоже документально рекомендовать оставлять место деревьям, не в ущерб их парковочной зоне: на Тутаевском шоссе развязка — всё в асфальте. А представьте, если бы там тоже грамотно были высажены деревья с лавочками, аллейками, где можно провести время молодежи, ведь это можно сделать не в ущерб их парковке и рекламе. Я понимаю, что это их частная собственность. Ну ведь арендодателю абсолютно неинтересен внешний облик города, если с ними не поработают власти! Я видел такие примеры в других городах!

Заборы — новый бич нашей мэрии. Они везде. Забор на заборе. Надо и не надо. И здесь речи не идет о какой-то безопасности населения! Яркий тому пример нижняя набережная.

Заборы — новый бич нашей мэрии Фото: Александра Савельева

По городу ездят вёдра вместо автобусов



Какие вёдра ездят по городу, не хочется и вспоминать. Все нормальные люди уже давно поняли, что маршрутные минивэны — это зло! Зато вырубили почти везде трамвай, который ну просто обязан ходить по проспекту Фрунзе, чтобы разгрузить бедный застраивающийся район! Об этом мы тоже слышим только перед выборами или на праздники. А что происходит с троллейбусным депо? Не будет 3, 4, 7, 8-го троллейбусов. Власти хотят везде собрать по копеечке, продают депо под застройку многоэтажками. Депо! А что будет после того, как эти деятели уйдут, никого не волнует. Это уже будет не при них. 600-тысячный город останется без трамваев и троллейбусов! Город маршруток! Ездят ипэшки с раздолбанными пазиками, зато регулярно повышаем проезд. Для чего повышать? Чтобы транспорт стал лучше? С комфортными, теплыми автобусами/троллейбусами/трамваями? Или повышение ради повышений? Люди как продолжали ездить в скотовозах, так и продолжают.

Все нормальные люди уже давно поняли, что маршрутные минивэны — это зло! Фото: Александра Савельевв

Город мёртв, здесь некуда пойти Город мертв. Куда пойти? Чем заняться в выходные, если не хочешь идти в ночной бар, был в аквапарке, в кино ничего нет? Некуда. Хорошо, что сделали каток на Советской площади, превратив её в место притяжения людей. Летом там, опять же, делать нечего. Власти не используют потенциал огромной площади центра, начиная с Советской до набережной, Стрелку, Даманский скончался, парк Тысячелетия. Закатали Стрелку в бетон и всё. Что там делать? Спустится, дойти до конца и обратно? Ни ларечков с напитками и едой, ни развлекательных программ, организовать какие-нибудь мероприятия по типу «Пира на Волге». И пойдет народ. Будет гулять, не будет дома сидеть. Из этого складывается здоровая ячейка общества и города в целом.

Что делать на Стрелке? Фото: Александра Савельева

Сделайте тогда пеший мост, что ли, в Коровники, или еще один на Даманский, чтоб он был проходящим местом. Где организация досуга? Кто этим занимается в мэрии? По сути, у нас «рабочая» улица Кирова с её питейными заведениями, да вокруг площади Волкова, в остальном глушь да тишь.

То же самое и Которосльная набережная. Летом там можно организовать массовые мероприятия — непочатый край. У нас тишина.

