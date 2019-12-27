«Тошно смотреть на пьяных мракобесов»: ярославцы разругались из-за сухого закона на Новый год

Инициатива мэрии Ярославля об ограничении продажи алкоголя в центре города вызвала бурное обсуждение в интернете Фото: Елена Вахрушева

Ярославцев задело постановление мэрии о введении сухого закона в центре города на время новогодних праздников. И, несмотря на то, что документ всего лишь рекомендует ограничить продажу спиртного, ярославцы в комментариях схлестнулись в оценке того, стоит это делать или нет.

«Мэрия компенсирует упущенную выгоду?» Многие посчитали, что требовать от продавцов не продавать алкоголь просто незаконно.

— Магазин, чтобы торговать алкоголем, покупает лицензию. Мэрия, что ли, компенсирует упущенную выгоду? — спрашивают в комментариях.



— Законы против нарушения порядка уже существуют — достаточно обеспечить контроль за их выполнением. Новые не нужны. А если городские власти и службы неспособны обеспечить порядок и безопасность — предъявляйте претензии к властям и службам, а не к нормальным гражданам, которые имеют право нормально жить, и не к бизнесу, который оплатил свое право зарабатывать, — высказал свое мнение один из читателей.

Противники запрета приводят и другие аргументы:

— Глупость полнейшая. Кому надо, напьются. Только еще отравятся непонятно чем.

«Тошно смотреть на пьяных мракобесов» Инициативу властей, судя по всему, поддержали в основном семейные люди:

— Не ограничивайте в правах, пусть пьют? А почему мои права ограничивают, я с детьми хочу прийти, а из-за пьяных мракобесов не получится — не хочу и им их показывать, и самому смотреть тошно. Полиции на всех не хватит, а если кого заберут, будете кричать про плохое государство. Кто-то в туалет хочет, интимом заняться или ещё что-то употребить, может, и их не ограничивать в правах?

