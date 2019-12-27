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«Тошно смотреть на пьяных мракобесов»: ярославцы разругались из-за сухого закона на Новый год

Что говорят сторонники и противники ограничения продажи алкоголя

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Инициатива мэрии Ярославля об ограничении продажи алкоголя в центре города вызвала бурное обсуждение в интернете

Инициатива мэрии Ярославля об ограничении продажи алкоголя в центре города вызвала бурное обсуждение в интернете

Ярославцев задело постановление мэрии о введении сухого закона в центре города на время новогодних праздников. И, несмотря на то, что документ всего лишь рекомендует ограничить продажу спиртного, ярославцы в комментариях схлестнулись в оценке того, стоит это делать или нет.

«Мэрия компенсирует упущенную выгоду?»

Многие посчитали, что требовать от продавцов не продавать алкоголь просто незаконно.

— Магазин, чтобы торговать алкоголем, покупает лицензию. Мэрия, что ли, компенсирует упущенную выгоду? — спрашивают в комментариях.

— Законы против нарушения порядка уже существуют — достаточно обеспечить контроль за их выполнением. Новые не нужны. А если городские власти и службы неспособны обеспечить порядок и безопасность — предъявляйте претензии к властям и службам, а не к нормальным гражданам, которые имеют право нормально жить, и не к бизнесу, который оплатил свое право зарабатывать, — высказал свое мнение один из читателей.

Противники запрета приводят и другие аргументы:

— Глупость полнейшая. Кому надо, напьются. Только еще отравятся непонятно чем.

«Тошно смотреть на пьяных мракобесов»

Инициативу властей, судя по всему, поддержали в основном семейные люди:

— Не ограничивайте в правах, пусть пьют? А почему мои права ограничивают, я с детьми хочу прийти, а из-за пьяных мракобесов не получится — не хочу и им их показывать, и самому смотреть тошно. Полиции на всех не хватит, а если кого заберут, будете кричать про плохое государство. Кто-то в туалет хочет, интимом заняться или ещё что-то употребить, может, и их не ограничивать в правах?

— Батюшки, печалька какая, в центре на улице бухать нельзя! Неужели интересно бухать на улице, потом туалет искать! Я не против этого распоряжения. Меня оно не заденет!

Некоторые ярославцы пошли дальше и предложили ввести ограничение не только и не столько в центре, сколько в спальных районах — в Дзержинском, Заволжском.

Все-таки за или против?

Ну а кто-то посмотрел на тему философски, намекая на то, что суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения:

— Владельцы магазинов, конечно, эти рекомендации проигнорируют.

— Нельзя будет там купить, притащат из других магазинов!

— Наш народ напьётся в любом случае, хоть под страхом смертной казни!

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алкогольНовый год
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КОММЕНТАРИИ (46)

гость
27 дек 2019 в 15:32

Мне пофигу - я уже закупился 😎

Гость
27 дек 2019 в 15:49

А тем временем смертность в России продолжает рекордно расти.

Гостья
27 дек 2019 в 15:43

Во многих странах есть много ограничении, связанных с алкоголем и о прибыли винных магазинов думают меньше всего.В Скандинавских странах, например, алкоголь в воскресенье нигде не купишь, а в субботу с 10 до 15 только.