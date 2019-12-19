«Бьют за всё — и с этим ничего не сделать»: пятиклассник из Ярославля рассказал о школьных драках

Дети в школе порой бывают очень жестоки Фото: Александра Савельева

Дети жестоки, все это понимают, но что делать, если ты ребенок, который не умеет и не любит драться? Приходится трудно. Сегодня мы публикуем колонку самого, наверное, юного автора — 11-летнего мальчика из Заволжского района Ярославля, который рассказал, каково это — выживать в школе. Я был очень рад пойти в школу. С первого по четвертый класс мне нравилось там, я приходил и играл с одноклассниками. У нас были те, кто всегда обсмеивал других и пытался ударить, но за ними либо смотрела учительница, либо этот человек понимал, что с ним перестанут общаться. Тогда мы ходили в школу, чтобы учиться. Моим любимым предметом была биология... Сейчас я вообще боюсь ходить в школу.



Когда я перешел в пятый класс, школа стала самым ужасным, что есть. Я иду туда и не знаю, что будет. Все испортилось, теперь все ругаются, обзываются, а еще постоянно дерутся. Одноклассники бьют за все. У меня плохое зрение, поэтому я ношу очки. Сначала меня просто дразнили очкариком, но я не обращал на это внимание, хотя обидно. Однажды я их случайно забыл дома, ребята подумали, что я их специально не надел и стали кричать «Эй, очкозавр, куда дел свои очки». Я не выдержал и ответил, что нечего ко мне цепляться. Да, я сказал это грубо, но даже не матерился, потому что не хотел получить замечание в дневник. Одноклассник тогда ударил меня кулаком. Все закричали «Да, бей его!» и стояли вокруг, смотрели. Проходила учительница и, наверное, заметила, что все стоят толпой. Она нас разняла, но тот мальчик забил мне стрелку после уроков.

Девочки дерутся тоже, только не между собой, а с мальчиками. Их бить нельзя, но они не стесняются кулаками бить по лицу или пинать ногами. Я сидел с одной девочкой за партой, так она вечно делила ее, и, когда я случайно рукой попадал на ее часть, она била меня ногами под столом, а у нее каблуки. Потом сидели, и я решил положить ногу на ногу и случайно ее задел. За это мне влепили замечание в дневник, потому что она пожаловалась учительнице и сказала, что я ее бью.



Бьют даже за то, что заступаешься за кого-то. Мой одноклассник болел. Пришел в класс, но не знал, на какой странице мы остановились. Повернулся, чтобы спросить, но ему сказали «Слышь ты, еще раз повернешься, и я тебе всеку». Но ему нужно было знать, какое задание выполнять, поэтому он не отставал. После урока, как только учительница вышла, парень, который сидел сзади, ударил его, но тот не стерпел, и началась драка.

Все обзываются, дерутся. Неважно, что ты сделал. Меня бьют, например, потому что я драться не люблю. Я просто не могу и не хочу делать другим больно, но их это совсем не останавливает.

Самое страшное, что ничего нельзя сделать.

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