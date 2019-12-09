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Город Новый год 2020 в Ярославле

«70% новогоднего оформления ветхое»: чиновники попросили ярославцев не ломать праздничные украшения

В мэрии рассказали, как наряжают город

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Советник мэра обвинил жителей Ярославля в новогоднем вандализме

Советник мэра обвинил жителей Ярославля в новогоднем вандализме

Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании чиновники обсудили перекрытие второго участка на Тутаевском шоссе, а затем поговорили и о новогоднем украшении города.

— В городе поставят 30 новогодних елей, на которых разместят более 5 тысяч игрушек; улицы, парки и деревья украсят 50 километров гирлянд, 67 световых консолей, 28 декоративных конструкций; подсвечено более 380 деревьев и более 50 зданий, — сообщил советник мэра Ярославля по вопросам торговли, рекламы и туризма Сергей Бакшин. — В настоящее время на улицах Ярославля смонтировано около 80% предполагаемого новогоднего оформления, подключено 70% от запланированного объёма. Центральной городской праздничной площадкой традиционно будет Советская площадь. Там уже установлены главная городская ёлка, резиденция Деда Мороза, подключена подсветка деревьев, заканчивается установка катка.

Засиять по-новогоднему город должен уже к 10 декабря. К этой дате рабочие должны установить и подключить все старые праздничные украшения. Будут и новые — они появятся до 20-го числа.

— Поскольку 70% новогоднего оформления ветхое — требует замены или ремонта, мониторинг и ремонтные работы осуществляются в ежедневном режиме, — добавил Сергей Бакшин. — Немалую роль в утрате новогоднего оформления играет человеческий фактор. Ситуации, когда люди ломают и разрушают декоративные украшения, случаются. За ноябрь и начало декабря устранено девять таких случаев.

Советник мэра обратился к ярославцам и попросил бережно относиться к новогодним украшениям на улицах города.

— Для праздничного оформления, конечно, не хватает снега, — подытожил мэр Ярославля Владимир Волков. — Но, надеемся, он до Нового года выпадет.

Также в мэрии рассказали, что в этом году снова будет работать волшебный троллейбус.

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Новый годвандализм
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