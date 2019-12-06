«Похоже на место для мусорных баков»: в Рыбинске поставили самую уродливую остановку

Благоустройство — понятие растяжимое. Например, автобусная остановка, больше похожая на контейнерную площадку для мусора — это тоже благоустройство. Такая металлическая конструкция появилась в Прибрежном районе Рыбинска на улице Корнева.
— Там два детских сада рядом, люди с маленькими детьми стоят в таком позорище, — раскритиковал в соцсетях Константин Кесаримов.
Но большинство местных жителей рады и этому.
— Эта конструкция там возникла с улицы Фурманова, где при помощи инвестора сменили остановку. А эту перенесли сюда, здесь не было никакого комплекса. Вид этого павильона со временем немножко обновят. Пока вышли из положения таким образом, — объяснили в пресс-службе администрации Рыбинска.