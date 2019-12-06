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Город

«Похоже на место для мусорных баков»: в Рыбинске поставили самую уродливую остановку

Что на это ответили в администрации города

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Жителей устраивает и такая остановка&nbsp;

Жителей устраивает и такая остановка 

Благоустройство — понятие растяжимое. Например, автобусная остановка, больше похожая на контейнерную площадку для мусора — это тоже благоустройство. Такая металлическая конструкция появилась в Прибрежном районе Рыбинска на улице Корнева. 

— Там два детских сада рядом, люди с маленькими детьми стоят в таком позорище, — раскритиковал в соцсетях Константин Кесаримов. 

Но большинство местных жителей рады и этому. 

Остановка общественного транспорта выглядит не очень опрятно&nbsp;

Остановка общественного транспорта выглядит не очень опрятно 

— Эта конструкция там возникла с улицы Фурманова, где при помощи инвестора сменили остановку. А эту перенесли сюда, здесь не было никакого комплекса. Вид этого павильона со временем немножко обновят. Пока вышли из положения таким образом, — объяснили в пресс-службе администрации Рыбинска. 

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Общественный транпортостановка
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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
6 дек 2019 в 19:29

Можно Резиденцию Дедов Отморозов открывать. Похоже, не будет Урганту покоя от ярославских умельцев.