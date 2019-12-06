«Похоже на место для мусорных баков»: в Рыбинске поставили самую уродливую остановку

Жителей устраивает и такая остановка

Благоустройство — понятие растяжимое. Например, автобусная остановка, больше похожая на контейнерную площадку для мусора — это тоже благоустройство. Такая металлическая конструкция появилась в Прибрежном районе Рыбинска на улице Корнева.

— Там два детских сада рядом, люди с маленькими детьми стоят в таком позорище, — раскритиковал в соцсетях Константин Кесаримов.

Но большинство местных жителей рады и этому.