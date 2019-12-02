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Город

«Грызут лавки и ограждения»: ярославские чиновники обвинили лошадей в порче городского имущества

Проблему обсудили на общегородском совещании в мэрии

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Ярославские чиновники обвинили лошадей в порче городского имущества

Ярославские чиновники обвинили лошадей в порче городского имущества

В понедельник, 2 декабря, на общегородском совещании в мэрии Ярославля подняли вопрос о катании детей на лошадях. Первый заместитель главы города Алла Кибец рассказала, что предоставлять такую услугу теперь могут только те предприниматели, у которых заключен контракт с мэрией. Выбирать их будут на аукционах. Начальная цена торгов на зимний период — с 16 октября по 16 апреля — составляет 30 тысяч рублей, на летний период — с 15 апреля по 15 октября — 40 тысяч. Ближайший аукцион пройдет 4 декабря. На нем определят лошадников, которые смогут официально катать детишек в парке 30-летия Победы, парке фабрики Красный Перевал, в Тверицком бору. Договоры с владельцами лошадей заключат на полгода.

Также Алла Кибец рассказала, почему вредно кататься на лошадях, владельцы которых не заключили договор с мэрией.

— До сих пор в городе существует практика незаконного оказания услуги катания на лошадях без договора. Предприниматели не несут ответственности за состояние здоровья и поведение животного. Люди, в том числе дети, пользующиеся такими услугами, подвергаются опасности заражения инфекционными заболеваниями от животных, не имеющих соответствующих ветеринарных заключений. Существует вероятность получения травм из-за неконтролируемого поведения лошадей и отсутствия у сопровождающих навыков обращения с животными, риск ДТП с участием животных. Кроме того, при оказании услуг в неустановленных местах лошади зачастую повреждают городское имущество. Например, грызут ограждения, скамейки, зеленые насаждения. В связи с этим бюджет несет дополнительные расходы на ремонт и уборку мусора. Были случаи ненадлежащего обращения с животными, когда они в городских условиях надолго оставались без пищи и воды.

По словам Кибец, виновных привлекают и будут привлекать к ответственности. С июля 2019 года было выявлено таких 17 нарушителей. На них оформлены материалы о привлечении к административной ответственности.

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лошади
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
2 дек 2019 в 14:03

Что за мерзость силдит в этой мэрии и за что деньги там получают? Неуженли у города проблем мало и лошади так сильно мешают? Лучше бы для тех, кто катает детей на лошадях и содержит животных, составили приемлемые для всех правила, обязали платить налоги. За состоянием и здоровьем животных должны в первую очередь должны следить владельцы и ветеринары, при чём тут мэрия? Весь городской транспорт и дороги в таком состоянии, что скоро на лошадях придётся ездить. В это лето вообще дороги нормально нигде не отремонтировали, как вредители сидят. При этом транспортный налог плати не забывай!

гость
2 дек 2019 в 13:52

Что и требовалось доказать - дело не в порче имущества а в откатах чиновникам - им наплевать на людей им главное сколько денег они с этого иметь будут

Гостья
2 дек 2019 в 14:17

Вот сломаные лавки видела - погрызаные нет. Но дела то не в этом в мерии деньжат хотят вот и вся претензия у этой Капец.