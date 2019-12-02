«Грызут лавки и ограждения»: ярославские чиновники обвинили лошадей в порче городского имущества

В понедельник, 2 декабря, на общегородском совещании в мэрии Ярославля подняли вопрос о катании детей на лошадях. Первый заместитель главы города Алла Кибец рассказала, что предоставлять такую услугу теперь могут только те предприниматели, у которых заключен контракт с мэрией. Выбирать их будут на аукционах. Начальная цена торгов на зимний период — с 16 октября по 16 апреля — составляет 30 тысяч рублей, на летний период — с 15 апреля по 15 октября — 40 тысяч. Ближайший аукцион пройдет 4 декабря. На нем определят лошадников, которые смогут официально катать детишек в парке 30-летия Победы, парке фабрики Красный Перевал, в Тверицком бору. Договоры с владельцами лошадей заключат на полгода.

Также Алла Кибец рассказала, почему вредно кататься на лошадях, владельцы которых не заключили договор с мэрией.



— До сих пор в городе существует практика незаконного оказания услуги катания на лошадях без договора. Предприниматели не несут ответственности за состояние здоровья и поведение животного. Люди, в том числе дети, пользующиеся такими услугами, подвергаются опасности заражения инфекционными заболеваниями от животных, не имеющих соответствующих ветеринарных заключений. Существует вероятность получения травм из-за неконтролируемого поведения лошадей и отсутствия у сопровождающих навыков обращения с животными, риск ДТП с участием животных. Кроме того, при оказании услуг в неустановленных местах лошади зачастую повреждают городское имущество. Например, грызут ограждения, скамейки, зеленые насаждения. В связи с этим бюджет несет дополнительные расходы на ремонт и уборку мусора. Были случаи ненадлежащего обращения с животными, когда они в городских условиях надолго оставались без пищи и воды.