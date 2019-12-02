«Псы бегают толпой»: жители Брагино ополчились на собачников, отпускающих питомцев с поводка

Жители Брагино боятся выходить на улицу из-за того, что во дворах гуляют большие собаки без поводков и намордников. В редакцию 76.RU обратилась местная жительница Алёна Воскресенская. Она рассказала, что чуть не стала жертвой собаки. Хозяйка пса бросила палку в сторону девушки.



— Хозяйка кинула в меня палку, чтоб собака кинулась в мою сторону, — рассказывает девушка. — Хорошо, что я без ребенка была в тот момент, хотя их и это бы не остановило. На территории школы 90 на детской площадке постоянно гуляют с большими собаками без поводков и без намордников. Ладно без намордников, но поводки в руках у хозяев, а собаки бегают толпой. Говорили не один раз с людьми — им всё равно абсолютно. И полицию вызывали на них. Женщины отвечают, что им плевать, говорят «вызывайте чаще».