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«Псы бегают толпой»: жители Брагино ополчились на собачников, отпускающих питомцев с поводка

Собаки гуляют около школы, ярославцы боятся за детей

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Собаки гуляют без намордников, а их хозяева даже спускают поводок&nbsp;

Собаки гуляют без намордников, а их хозяева даже спускают поводок 

Жители Брагино боятся выходить на улицу из-за того, что во дворах гуляют большие собаки без поводков и намордников. В редакцию 76.RU обратилась местная жительница Алёна Воскресенская. Она рассказала, что чуть не стала жертвой собаки. Хозяйка пса бросила палку в сторону девушки.

— Хозяйка кинула в меня палку, чтоб собака кинулась в мою сторону, — рассказывает девушка. — Хорошо, что я без ребенка была в тот момент, хотя их и это бы не остановило. На территории школы 90 на детской площадке постоянно гуляют с большими собаками без поводков и без намордников. Ладно без намордников, но поводки в руках у хозяев, а собаки бегают толпой. Говорили не один раз с людьми — им всё равно абсолютно. И полицию вызывали на них. Женщины отвечают, что им плевать, говорят «вызывайте чаще».

Люди боятся пройти по улицам, где так играют с собаками

Люди боятся пройти по улицам, где так играют с собаками

В полиции на заявление девушки отреагировали.

— В ближайшее время участковый будет разбираться со сложившейся ситуацией, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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собакадомашние питомцы
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КОММЕНТАРИИ (20)

Гость
2 дек 2019 в 14:32

Как вы достали со своими тупыми детьми.боитесь собак дома сука сидите.придурки.ваших двуногих бояться надо вырастают дебилами

алекс
2 дек 2019 в 14:05

Чушь собачья. Где вы видели собак толпами? Иногда только пробежит какая-то бродячая и ничего страшного в этом нет. А вот то что крысы в районе школ и детских садов ходят толпами это правда и странно что никто не возмущается. Более конкретно это пятая и десятая школа и два детских садика рядом. Кого интересует могу показать конкретно а крысиные норы видны невооружённым глазом. Речь идёт о помойке на Ленинградском 115 и на ул Туманова

гость
2 дек 2019 в 13:57

Кстати из-за того что собак выгуливают на площадках возле школ - возникают эпидемии желтухи в школах ибо собачье дерьмо потом не обуви приносится в школу где дети им дышат