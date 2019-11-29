«Черная пятница» в Ярославле: махинации с ценниками и очереди в кассы

29 ноября ярославские магазины объявили «Черную пятницу» — день мегараспродаж. Обычно в эти дни народ ломится в магазины за суперскидками. Однако шопоголики со стажем констатируют, что в этом году народу много, но не критично. Самый ажиотаж — в «Ауре».



— Здесь наплыв машин, все обочины заняты, не припарковаться. Этим пользуются продавцы шариков — снуют среди автомобилей, предлагают свой товар, — рассказывают ярославцы.