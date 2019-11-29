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Город

«Черная пятница» в Ярославле: махинации с ценниками и очереди в кассы

Как город встретил день мегараспродаж

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В магазинах&nbsp;— очереди в кассы

В магазинах — очереди в кассы

29 ноября ярославские магазины объявили «Черную пятницу» — день мегараспродаж. Обычно в эти дни народ ломится в магазины за суперскидками. Однако шопоголики со стажем констатируют, что в этом году народу много, но не критично. Самый ажиотаж — в «Ауре».

— Здесь наплыв машин, все обочины заняты, не припарковаться. Этим пользуются продавцы шариков — снуют среди автомобилей, предлагают свой товар, — рассказывают ярославцы.

Торговля начинается еще в пробке у торгового центра

Торговля начинается еще в пробке у торгового центра

В самом торговом центре народа много, но жутких очередей нет. В примерочные можно попасть спокойно, только у касс приходится стоять. 

— Скидки в основном в пределах 50%. Больше редко попадаются, — говорят покупатели.

В «Ауре» народа много, но не критично

В «Ауре» народа много, но не критично

«Черная пятница» в этом году пришлась на 29 ноября

«Черная пятница» в этом году пришлась на 29 ноября

Покупатели признаются, что скидку больше 50% можно редко встретить

Покупатели признаются, что скидку больше 50% можно редко встретить

В хозяйственном супермаркете нет большого наплыва

В хозяйственном супермаркете нет большого наплыва

Не обошлось и без ситуаций, когда продавцов уличают в плутовстве с ценниками — они намеренно приклеивают на товары этикетки с увеличенными суммами, чтобы на их фоне цена со скидкой (на деле не такой уж большой) выглядела более привлекательной.

Хитрость продавцов. Кажется, что скидка большая, ведь изначальная цена товара <nobr class="_">2299</nobr> рублей

Хитрость продавцов. Кажется, что скидка большая, ведь изначальная цена товара 2299 рублей

Но если заглянуть под ценник, там цифра куда скромнее. Чему верить?

Но если заглянуть под ценник, там цифра куда скромнее. Чему верить?

А вы купили что-то в «Черную пятницу»?

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    29 ноя 2019 в 23:54

    Вон чувак добавил в ВК: месяц назад телевизор стоил 19990, сегодня 25990 со скидкой. Нужны пояснения?

    Гость
    29 ноя 2019 в 23:51

    Сфера торговли всегда будет в выигрыше. Те кто понимают суть распродаж, туда не ходят. Те кто не понимают, подрастают с каждым годом. От этого не избавиться. Пусть ходят.

    Гость
    29 ноя 2019 в 23:11

    Не верьте никаким черным пятницам.Одно машенничество.