«Черная пятница» в Ярославле: махинации с ценниками и очереди в кассы

29 ноября ярославские магазины объявили «Черную пятницу» — день мегараспродаж. Обычно в эти дни народ ломится в магазины за суперскидками. Однако шопоголики со стажем констатируют, что в этом году народу много, но не критично. Самый ажиотаж — в «Ауре».
— Здесь наплыв машин, все обочины заняты, не припарковаться. Этим пользуются продавцы шариков — снуют среди автомобилей, предлагают свой товар, — рассказывают ярославцы.
В самом торговом центре народа много, но жутких очередей нет. В примерочные можно попасть спокойно, только у касс приходится стоять.
— Скидки в основном в пределах 50%. Больше редко попадаются, — говорят покупатели.
Не обошлось и без ситуаций, когда продавцов уличают в плутовстве с ценниками — они намеренно приклеивают на товары этикетки с увеличенными суммами, чтобы на их фоне цена со скидкой (на деле не такой уж большой) выглядела более привлекательной.