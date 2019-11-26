В Ярославле снесли дачу реставратора, незаконно построенную на месте старинного дома

В Ярославле снесли дачу реставратора Александра Абрамова, построенную на месте снесенного деревянного дома купца Ерыкалова. Бетонный особняк площадью 2300 квардратных метров стоял на берегу Которосли. Правда, оказалось, что дом как нужно не зарегистрирован. К тому же реставратор захватил часть чужой земли и дороги. Он долго судился с соседом, который требовал сноса дома, и проиграл.

— В отдел судебных приставов по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам УФССП России по Ярославской области поступило решение суда об обязании гражданина освободить в месячный срок земельный участок путем сноса или демонтажа незаконно возведенной постройки, используемой в качестве дачного дома. Однако своевременно должник этого не сделал, — рассказали в службе судебных приставов.

