26 ноября вторник
СЕЙЧАС -5°С
usd 63.76
eur 70.31

Темы

СЕЙЧАС -5°С
usd 63.76
eur 70.31

Все новости

Все новости
Город

В Ярославле снесли дачу реставратора, незаконно построенную на месте старинного дома

Сосед нанял рабочих, и те разобрали незаконный особняк на берегу Которосли

Поделиться

2 086
11 Обсудить
В Ярославле снесли дачу архитектора, построенную на берегу Которосли

В Ярославле снесли дачу архитектора, построенную на берегу Которосли

В Ярославле снесли дачу реставратора Александра Абрамова, построенную на месте снесенного деревянного дома купца Ерыкалова. Бетонный особняк площадью 2300 квардратных метров стоял на берегу Которосли. Правда, оказалось, что дом как нужно не зарегистрирован. К тому же реставратор захватил часть чужой земли и дороги. Он долго судился с соседом, который требовал сноса дома, и проиграл.

— В отдел судебных приставов по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам УФССП России по Ярославской области поступило решение суда об обязании гражданина освободить в месячный срок земельный участок путем сноса или демонтажа незаконно возведенной постройки, используемой в качестве дачного дома. Однако своевременно должник этого не сделал, — рассказали в службе судебных приставов.

Судебные приставы уверяют, что дом был возведен незаконно

Судебные приставы уверяют, что дом был возведен незаконно

Приставы говорят, что неоднократно привлекали владельца дома к административной ответственности. В итоге сосед реставратора не выдержал, нанял рабочих, и те снесли строение. Теперь семья Абрамовых, которая лишилась дома, может еще и остаться должна соседу — он вправе через суд взыскать с них расходы на снос здания.

ТЕКСТ

ТЕГИ

снеслиУФССПприставы

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Сес
26 ноя 2019 в 11:41

непростой сосед оказался))) Если бы дом принадлежал не реставратору, а силовику или депутату ЕР, то снесли бы дом того соседа))))

Гость
26 ноя 2019 в 12:03

Дом очень жаль.Уж раз построен, у меня рука бы не поднялась на такое.Все таки люди очень элые и кровожадные.Тому, кто сломал обязательно аукнется....Ничего личного-не знаю ни рестовратора ни соседа.

Иван
26 ноя 2019 в 11:39

2300 кв.м? Ошиблись ноликом, видимо, это 23 сотки