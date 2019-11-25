«Подвергла опасности детей!»: в соцсетях набросились на женщину, вышедшую с коляской на лёд

— Лёд 5–7 сантиметров, вчера сам ходил с собакой гулял. Лед не трещит. Вечером дети катаются на коньках, в хоккей играют, и температура выше -5 не поднимается, — написал Максим Куликов.

В Ярославле женщина с ребенком и коляской вышла на покрытый льдом пруд в парке «Нефтяник». Прохожие сфотографировали и выложили фото в группу «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте». Пользователи Сети бросились обсуждать снимок. Мнение людей разделилось на два лагеря: одни говорят, что лед уже достаточно крепкий и по нему уже можно гулять.

Другие осудили женщину за опасное легкомыслие.



— Смысл гулять с коляской и малолетним дитём по льду? — недоумевает Полина Смирнова. — Провалиться? Как она спасаться будет в ледяной воде и спасать детей? Жесть, ну точно не от большого ума. Подвергает опасности детей!



Тем временем МЧС напоминает, что лёд сейчас очень опасен. Выходить на него можно, только если толщина не меньше 10 сантиметров.



— Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также там, где растут трава, деревья и камыши, — говорят в МЧС. — Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Как определить прочность льда:

лёд прозрачный, голубого, зеленого оттенков — прочный (прочность льда белого цвета в 2 раза меньше);

лёд серого, матово-белого или желтого цветов — самый ненадежный. Такой лёд обрушивается внезапно, без треска.



Что делать, если вы провалились под лёд:

не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;

раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лёд;