«Не обогатил Ярославль»: собственник речного вокзала решил доказать, что здание не памятник

В Ярославле снова развернулась борьба за здания речного вокзала. Основной вопрос в том: считать их памятником истории и архитектуры либо нет.

Дело в том, что в 2018 году часть здания бывшего речного вокзала купила компания «Байтек Машинери». По их планам, здание должны были сильно модернизировать и восстановить с учётом современных тенденций в архитектуре. Но как только начались работы, вмешались активисты-историки и потребовали внести вокзал, построенный в 1976 году, в список выявленных зданий-памятников. И чиновники согласились, присвоив вокзалу такой статус.