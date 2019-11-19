«Не обогатил Ярославль»: собственник речного вокзала решил доказать, что здание не памятник

В Ярославле снова развернулась борьба за здания речного вокзала. Основной вопрос в том: считать их памятником истории и архитектуры либо нет.
Дело в том, что в 2018 году часть здания бывшего речного вокзала купила компания «Байтек Машинери». По их планам, здание должны были сильно модернизировать и восстановить с учётом современных тенденций в архитектуре. Но как только начались работы, вмешались активисты-историки и потребовали внести вокзал, построенный в 1976 году, в список выявленных зданий-памятников. И чиновники согласились, присвоив вокзалу такой статус.
Согласно статусу объекта культурного наследия, речной вокзал если и перестраивать, то по жёстким правилам, сохранив его исторический облик.
Однако собственник не захотел соглашаться с новым обременением и направил заявление на экспертизу. Она выявила, что здание можно исключить из списка выявленных объектов культурного наследия. Это значит, что речной вокзал можно перестроить, как только вздумается.
— Вокзал нарушает панораму набережной, не смог обогатить восприятие города и не стал семантически насыщенным въездом в город, — считает эксперт Михаил Барышев, доцент кафедры музеологии и истории культуры Владимирского государственного университета.
Однако ярославские градозащитники не готовы сдаваться.
— Данная экспертиза является ярким примером нечистоплотной работы аттестованных Министерством культуры экспертов. В целом экспертиза выполнена халтурно, и многие выводы эксперта противоречат друг другу, — резко высказался Семен Тараев, член Ярославского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».
Если эту экспертизу утвердит директор департамента охраны памятников культурного наследия Ярославской области, здание продолжат перестраивать, не сохраняя исторические особенности.