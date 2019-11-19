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«Не обогатил Ярославль»: собственник речного вокзала решил доказать, что здание не памятник

Это нужно, чтобы перестроить вокзал

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В Ярославле снова развернулась борьба за здания речного вокзала. Основной вопрос в том: считать их памятником истории и архитектуры либо нет. 

Дело в том, что в 2018 году часть здания бывшего речного вокзала купила компания «Байтек Машинери». По их планам, здание должны были сильно модернизировать и восстановить с учётом современных тенденций в архитектуре. Но как только начались работы, вмешались активисты-историки и потребовали внести вокзал, построенный в 1976 году, в список выявленных зданий-памятников. И чиновники согласились, присвоив вокзалу такой статус.

Согласно статусу объекта культурного наследия, речной вокзал если и перестраивать, то по жёстким правилам, сохранив его исторический облик. 

Однако собственник не захотел соглашаться с новым обременением и направил заявление на экспертизу. Она выявила, что здание можно исключить из списка выявленных объектов культурного наследия. Это значит, что речной вокзал можно перестроить, как только вздумается.

— Вокзал нарушает панораму набережной, не смог обогатить восприятие города и не стал семантически насыщенным въездом в город, — считает эксперт Михаил Барышев, доцент кафедры музеологии и истории культуры Владимирского государственного университета. 

Однако ярославские градозащитники не готовы сдаваться. 

— Данная экспертиза является ярким примером нечистоплотной работы аттестованных Министерством культуры экспертов. В целом экспертиза выполнена халтурно, и многие выводы эксперта противоречат друг другу, — резко высказался Семен Тараев, член Ярославского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». 

Если эту экспертизу утвердит директор департамента охраны памятников культурного наследия Ярославской области, здание продолжат перестраивать, не сохраняя исторические особенности. 

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КОММЕНТАРИИ (10)

гость
19 ноя 2019 в 20:05

Ооо, проплаченные застройщиком "недовольные" подтянулись - прикольно 😜

Бармаглоша
19 ноя 2019 в 19:31

какие там исторические особенности-то?))) Я так понимаю, "резко отвечающему" Тараеву очень нравится облупившийся бетонный сарай. Может, они там с Мазановой свою молодость проводили, в кино Парус на деревянных стульях , но время-то вперёд идёт.

гость
19 ноя 2019 в 19:15

памятник внесён в реестр объектов культуры - значит нечего копья ломать - а на доцента этого жалобу в министерство - пусть ему аттестацию пересмотрят, продажные доценты экспертами быть не могут