У храма начали возводить вышку сотовой связи: что ответили владельцы возмущенным градозащитникам

Ярославских градозащитников и общественников возмутило, что рядом с деревянной Церковью Иоанна Богослова на реке Ишне в селе Богослов Ростовского района Ярославской области начали возводить вышку сотовой связи.

— Это объект культурного наследия федерального значения. По моему мнению, установка опоры сотовой связи может негативно повлиять на условия визуального восприятия уникального образца деревянного зодчества, нарушить панорамы с храмом, в том числе при обзоре из окна поезда с железной дороги Москва — Ярославль, испортить ценнейший культурный ландшафт, — написала на своей страничке в «Фейсбуке» ярославский архитектор Ольга Мазанова.