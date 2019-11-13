У храма начали возводить вышку сотовой связи: что ответили владельцы возмущенным градозащитникам

Ярославских градозащитников и общественников возмутило, что рядом с деревянной Церковью Иоанна Богослова на реке Ишне в селе Богослов Ростовского района Ярославской области начали возводить вышку сотовой связи.
— Это объект культурного наследия федерального значения. По моему мнению, установка опоры сотовой связи может негативно повлиять на условия визуального восприятия уникального образца деревянного зодчества, нарушить панорамы с храмом, в том числе при обзоре из окна поезда с железной дороги Москва — Ярославль, испортить ценнейший культурный ландшафт, — написала на своей страничке в «Фейсбуке» ярославский архитектор Ольга Мазанова.
Она сообщила, что отправила письмо в региональный департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с требованием остановить возведение конструкции. Однако сотовая компания пошла на опережение и сама приняла решение о прекращении работ.
— МТС как ни одна другая компания понимает ценность историко-архитектурного наследия нашего региона и много делает для того, чтобы сохранить памятники культуры. Мы понимаем беспокойство по поводу строительства базовой станции в селе Богослов и, несмотря на то, что действуем в рамках правового поля и получили законную площадку и все разрешения для возведения инфраструктуры связи в селе, приняли решение приостановить строительные работы. В ближайшее время мы намерены приложить все усилия для нахождения оптимального решения для того, чтобы в сельской местности, на трассе М-8 и железнодорожном пути Ярославль — Москва жители и гости региона могли реализовать свое право на получение современных цифровых услуг и при этом не была затронута ценность памятников архитектуры, — прокомментировал директор ярославского филиала МТС Алексей Сальва.
Напомним, возмущение ярославцев вызвало строительство современной пристройки к сталинке в центре города.