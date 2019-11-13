13 ноября среда
СЕЙЧАС +2°С
usd 63.85
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 63.85
eur 70.42

Все новости

Все новости
Город

У храма начали возводить вышку сотовой связи: что ответили владельцы возмущенным градозащитникам

В Ярославской области разгорелся неожиданный скандал

Поделиться

1 697
14 Обсудить
Градозащитников возмутило намерение установить вышку сотовой связи рядом со старинным храмом

Градозащитников возмутило намерение установить вышку сотовой связи рядом со старинным храмом

Ярославских градозащитников и общественников возмутило, что рядом с деревянной Церковью Иоанна Богослова на реке Ишне в селе Богослов Ростовского района Ярославской области начали возводить вышку сотовой связи. 

— Это объект культурного наследия федерального значения. По моему мнению, установка опоры сотовой связи может негативно повлиять на условия визуального восприятия уникального образца деревянного зодчества, нарушить панорамы с храмом, в том числе при обзоре из окна поезда с железной дороги Москва — Ярославль, испортить ценнейший культурный ландшафт, — написала на своей страничке в «Фейсбуке» ярославский архитектор Ольга Мазанова. 

Она сообщила, что отправила письмо в региональный департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с требованием остановить возведение конструкции. Однако сотовая компания пошла на опережение и сама приняла решение о прекращении работ.

Сотовая компания пошла на мировую

Сотовая компания пошла на мировую

— МТС как ни одна другая компания понимает ценность историко-архитектурного наследия нашего региона и много делает для того, чтобы сохранить памятники культуры. Мы понимаем беспокойство по поводу строительства базовой станции в селе Богослов и, несмотря на то, что действуем в рамках правового поля и получили законную площадку и все разрешения для возведения инфраструктуры связи в селе, приняли решение приостановить строительные работы. В ближайшее время мы намерены приложить все усилия для нахождения оптимального решения для того, чтобы в сельской местности, на трассе М-8 и железнодорожном пути Ярославль — Москва жители и гости региона могли реализовать свое право на получение современных цифровых услуг и при этом не была затронута ценность памятников архитектуры, — прокомментировал директор ярославского филиала МТС Алексей Сальва. 

Напомним, возмущение ярославцев вызвало строительство современной пристройки к сталинке в центре города.

ТЕКСТ

ТЕГИ

вышка сотовой связицерковь

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
13 ноя 2019 в 11:01

конечно зачем там вышка и электричество не надо и дороги , пусть всё будет первозданно

Николай
13 ноя 2019 в 10:40

Мазанова, ты в Ярославе лучше порядок наводи. А то сдается такое ощущение, что ты все по заказу пишешь, как кому нравится. В городе бардак со строительством, а ты уже на село полезла. Давай уж тогда и Москву начни обсуждать, там тебя Собянин быстро на место поставит

Николай
13 ноя 2019 в 10:37

Очередная чушь от градозащитников. Связь просто необходима на селе, а где она стоит это уже определять не им. По Санпину все проходит и все остальные идите мимо. Не нравится видите ли им, что рядом церковь. Она по фото расположена минимум в 50 м, а то и дальше. Или опять церковь начинаем права качать