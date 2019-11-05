Ярославский губернатор улетел в Японию: что полезного он там может сделать

В Японии большая делегация из Ярославля пробудет почти неделю

Губернатор Ярославской области улетел в командировку в Японию, где пробудет почти неделю. Вместе с ним отправилась большая делегация, которая собирается заняться в восточной стране важными переговорами. В компании с губернатором: сотрудники органов исполнительной власти, сенатор Игорь Каграманян, представители восьми предприятий региона, Ярославского медицинского университета, областной онкологической больницы.

Так, одни отправятся на заводы и в штаб-квартиру Komatsu (один завод работает в Ярославской области). Другие — в больницы, работающие с пациентами с онкологией.