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Ярославский губернатор улетел в Японию: что полезного он там может сделать

В правительстве сообщили, что это рабочая поездка

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В Японии большая делегация из Ярославля пробудет почти неделю&nbsp;

В Японии большая делегация из Ярославля пробудет почти неделю 

Губернатор Ярославской области улетел в командировку в Японию, где пробудет почти неделю. Вместе с ним отправилась большая делегация, которая собирается заняться в восточной стране важными переговорами. В компании с губернатором: сотрудники органов исполнительной власти, сенатор Игорь Каграманян, представители восьми предприятий региона, Ярославского медицинского университета, областной онкологической больницы.

Так, одни отправятся на заводы и в штаб-квартиру Komatsu (один завод работает в Ярославской области). Другие — в больницы, работающие с пациентами с онкологией. 

— Сегодня делегация отправилась, завтра начнутся рабочие встречи. Запланированы посещения Национального онкологического центра в Токио и медицинского университета в Канадзаве с целью знакомства с новыми технологиями лечения и скрининга, — сообщают в правительстве Ярославской области. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Вася
5 ноя 2019 в 17:58

Разве в ярославле найдется восемь предприятий

фдр
5 ноя 2019 в 17:25

Лучше бы деньги народные отдал сельским больницам

Гость
5 ноя 2019 в 17:17

Бездельник! В Ярославле деньги народные в снег и лужи закапывают по президентской программе ремонта дорог ,а он по Япониям шастает.Иди работай,губернатор! И не в Японию,нафиг ты там нам не нужен,а на улицы столицы области,которой тебя руководить поставили, выйди!