Ярославский губернатор улетел в Японию: что полезного он там может сделать

Губернатор Ярославской области улетел в командировку в Японию, где пробудет почти неделю. Вместе с ним отправилась большая делегация, которая собирается заняться в восточной стране важными переговорами. В компании с губернатором: сотрудники органов исполнительной власти, сенатор Игорь Каграманян, представители восьми предприятий региона, Ярославского медицинского университета, областной онкологической больницы.
Так, одни отправятся на заводы и в штаб-квартиру Komatsu (один завод работает в Ярославской области). Другие — в больницы, работающие с пациентами с онкологией.
— Сегодня делегация отправилась, завтра начнутся рабочие встречи. Запланированы посещения Национального онкологического центра в Токио и медицинского университета в Канадзаве с целью знакомства с новыми технологиями лечения и скрининга, — сообщают в правительстве Ярославской области.