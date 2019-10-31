«Хорошо впишутся в пространство»: на ярославских общежитиях нарисуют яркие геометрические фигуры

Студенческие общежития в Ярославле раскрашивают в яркие цвета

— Я сама живу в общежитии, идея расписать фасад пришла достаточно спонтанно, и вот уже сейчас она воплощается в жизнь. Роспись делается в де-стиле. Это направление родом из Голландии, которое созвучно эстетике Ярославля и хорошо вписывается в общественное пространство,— считает Галина.

В Ярославле общежития технического университета и медицинского института раскрасят яркими красками. На фасадах зданий появятся красные, фиолетовые, жёлтые и чёрные геометрические фигуры, разделённые чёрным контуром. Это идея студентки ЯГТУ пятого курса архитектурного факультета Галины Шахматовой.

— Процесс очень трудоёмкий. Да и погодные условия сейчас не самые благоприятные, — поделился он.

Непосредственно росписью стен занимается художник Григорий Сидяков. Он работает по 8–10 часов в день.

Свою задумку студенты ЯГТУ озвучили на встрече с мэром Ярославля Владимиром Волковым. И он ее поддержал. Половина фасадов уже готова. Окончание работ запланировано на конец недели.



Напомним, в Ярославле преподаватели и студенты сами отремонтировали дорогу к вузу.

