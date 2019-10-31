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Город

«Хорошо впишутся в пространство»: на ярославских общежитиях нарисуют яркие геометрические фигуры

Студенты ЯГТУ воплощают в жизнь свою смелую задумку

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Студенческие общежития в Ярославле раскрашивают в яркие цвета

Студенческие общежития в Ярославле раскрашивают в яркие цвета

В Ярославле общежития технического университета и медицинского института раскрасят яркими красками. На фасадах зданий появятся красные, фиолетовые, жёлтые и чёрные геометрические фигуры, разделённые чёрным контуром. Это идея студентки ЯГТУ пятого курса архитектурного факультета Галины Шахматовой.

— Я сама живу в общежитии, идея расписать фасад пришла достаточно спонтанно, и вот уже сейчас она воплощается в жизнь. Роспись делается в де-стиле. Это направление родом из Голландии, которое созвучно эстетике Ярославля и хорошо вписывается в общественное пространство,— считает Галина.

Непосредственно росписью стен занимается художник Григорий Сидяков. Он работает по 8–10 часов в день.

— Процесс очень трудоёмкий. Да и погодные условия сейчас не самые благоприятные, — поделился он.

Стены распишут в де-стиле

Стены распишут в де-стиле

Свою задумку студенты ЯГТУ озвучили на встрече с мэром Ярославля Владимиром Волковым. И он ее поддержал. Половина фасадов уже готова. Окончание работ запланировано на конец недели.

Напомним, в Ярославле преподаватели и студенты сами отремонтировали дорогу к вузу.

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студентыобщежитиегородЯрославль

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    вася
    31 окт 2019 в 10:11

    дороги бы сделали х заниматься лучше

    Мишаня
    31 окт 2019 в 11:08

    В этом году все окна во всех общагах меняют и спорткорпус полностью ремонтирую.т

    гость
    31 окт 2019 в 10:29

    Судя по всему, к Проектории 2019 стараются. (это же вроде на пути к Арене?).Оно конечно самое то, при минусовых температурах , как обычно, все делать.В нашем стиле. А внутри то в каком стиле в этом конкретном общежитии? Тогда уж тоже покажите.