К 75-летию Победы в Ярославе отремонтируют семь улиц

Улица Максимова, как и другие «улицы Победы» в Ярославле, сейчас не в лучшем виде

Ярославская область вошла в федеральный проект «Улица Победы». В следующем году в нашем городе планируется отремонтировать улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной.

— Это станет данью памяти павшим, — рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. — Основная задача проекта — формирование у наших граждан духовно-нравственной позиции, чувства сопричастности к истории Отечества, ответственности за будущее России.

В Ярославле планируется отремонтировать семь «улиц Победы»: Максимова, Кудрявцева, Куропаткова, Колышкина, Носкова, Карабулина и Туманова.