К 75-летию Победы в Ярославе отремонтируют семь улиц

Ярославская область вошла в федеральный проект «Улица Победы». В следующем году в нашем городе планируется отремонтировать улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной.
— Это станет данью памяти павшим, — рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. — Основная задача проекта — формирование у наших граждан духовно-нравственной позиции, чувства сопричастности к истории Отечества, ответственности за будущее России.
В Ярославле планируется отремонтировать семь «улиц Победы»: Максимова, Кудрявцева, Куропаткова, Колышкина, Носкова, Карабулина и Туманова.
— Они находятся в неудовлетворительном состоянии, и очень важно, что объекты, названные в честь героев, будут приведены в порядок, — сказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.
В Ярославле озвучили список дорог, которые отремонтируют в 2020 году по программе «Безопасные и качественные дороги». В перечень попали участки на 18 дорогах. Общая протяженность — 25 километров.