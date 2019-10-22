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К 75-летию Победы в Ярославе отремонтируют семь улиц

Какие дороги преобразятся

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Улица&nbsp;Максимова, как и другие «улицы Победы» в Ярославле, сейчас не в лучшем виде

Улица Максимова, как и другие «улицы Победы» в Ярославле, сейчас не в лучшем виде

Ярославская область вошла в федеральный проект «Улица Победы». В следующем году в нашем городе планируется отремонтировать улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. 

— Это станет данью памяти павшим, — рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. — Основная задача проекта — формирование у наших граждан духовно-нравственной позиции, чувства сопричастности к истории Отечества, ответственности за будущее России. 

В Ярославле планируется отремонтировать семь «улиц Победы»: Максимова, Кудрявцева, Куропаткова, Колышкина, Носкова, Карабулина и Туманова. 

— Они находятся в неудовлетворительном состоянии, и очень важно, что объекты, названные в честь героев, будут приведены в порядок, — сказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. 

В Ярославле озвучили список дорог, которые отремонтируют в 2020 году по программе «Безопасные и качественные дороги». В перечень попали участки на 18 дорогах. Общая протяженность — 25 километров. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    не равнодушный
    22 окт 2019 в 09:13

    так ремонт улиц или проезжей части ? уточните пожалуйста

    $$$
    22 окт 2019 в 06:34

    А другие? Вы на улицу Балашова в Дзержинском районе посмотрите. Там не то, чтобы неудовлетворительное состояние, а вообще, как после бомбежки.

    Григорий
    22 окт 2019 в 06:32

    ура