«Почто безвкусицу прививать?»: градозащитники раскритиковали дракона на улице Кирова в Ярославле

Новый арт-объект появился на улице Кирова в Ярославле. Скульптуру серого дракончика поставили у магазина со сладостями.
— На скульптуру медведя хотя бы экспертиза была. А этого дракона захотели и посадили на Кирова, — возмутилась в соцсетях градозащитница и архитектор Ольга Мазанова. — Почто безвкусицу прививать?
Между тем не все согласны с тем, что дракон — безвкусица.
— Дракон выглядит круто! Никому не мешает, детей веселит. В чем негатив? — ответил в комментариях Тарас Буряк.
Мы дозвонились до самого магазина и спросили, для чего его владельцы поставили перед входом скульптуру.
— У нас интерьер магазина выполнен в стиле старинного замка, внутри он тоже украшен драконами. Поэтому решили посадить дракончика и перед дверью. Он уже стоит около двух недель. Никто не жаловался. Наоборот, молодежь, детишки подходят, фотографируются, — прокомментировала директор магазина Наталья Шехурина.
Понятно, что спорить о вкусах, как правило, — дело бессмысленное. А вот то, что в городе нет регламентов, которые бы определяли, какие арт-объекты имеют право появляться на улицах города, а какие нет, по мнению Ольги Мазановой, большое упущение.
Напомним, в «Юбилейном» парке Ярославля вместо горки из грязи поставили новый детский городок. Но некоторые жители опять недовольны.