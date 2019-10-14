«Почто безвкусицу прививать?»: градозащитники раскритиковали дракона на улице Кирова в Ярославле

Мнения ярославцев по поводу скульптуры дракона на центральной улице разделились

Новый арт-объект появился на улице Кирова в Ярославле. Скульптуру серого дракончика поставили у магазина со сладостями.



— На скульптуру медведя хотя бы экспертиза была. А этого дракона захотели и посадили на Кирова, — возмутилась в соцсетях градозащитница и архитектор Ольга Мазанова. — Почто безвкусицу прививать?



Между тем не все согласны с тем, что дракон — безвкусица.



— Дракон выглядит круто! Никому не мешает, детей веселит. В чем негатив? — ответил в комментариях Тарас Буряк.



Мы дозвонились до самого магазина и спросили, для чего его владельцы поставили перед входом скульптуру.

