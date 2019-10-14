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«Почто безвкусицу прививать?»: градозащитники раскритиковали дракона на улице Кирова в Ярославле

А вот директор магазина, у дверей которого появился арт-объект, защитила скульптуру

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Мнения ярославцев по поводу скульптуры дракона на центральной улице разделились

Мнения ярославцев по поводу скульптуры дракона на центральной улице разделились

Новый арт-объект появился на улице Кирова в Ярославле. Скульптуру серого дракончика поставили у магазина со сладостями.

— На скульптуру медведя хотя бы экспертиза была. А этого дракона захотели и посадили на Кирова, — возмутилась в соцсетях градозащитница и архитектор Ольга Мазанова. — Почто безвкусицу прививать?

Между тем не все согласны с тем, что дракон — безвкусица.

— Дракон выглядит круто! Никому не мешает, детей веселит. В чем негатив? — ответил в комментариях Тарас Буряк.

Мы дозвонились до самого магазина и спросили, для чего его владельцы поставили перед входом скульптуру.

— У нас интерьер магазина выполнен в стиле старинного замка, внутри он тоже украшен драконами. Поэтому решили посадить дракончика и перед дверью. Он уже стоит около двух недель. Никто не жаловался. Наоборот, молодежь, детишки подходят, фотографируются, — прокомментировала директор магазина Наталья Шехурина.

Понятно, что спорить о вкусах, как правило, — дело бессмысленное. А вот то, что в городе нет регламентов, которые бы определяли, какие арт-объекты имеют право появляться на улицах города, а какие нет, по мнению Ольги Мазановой, большое упущение. 

Напомним, в «Юбилейном» парке Ярославля вместо горки из грязи поставили новый детский городок. Но некоторые жители опять недовольны.

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      КОММЕНТАРИИ (7)

      Миелофон
      14 окт 2019 в 19:36

      То есть, лужу и поддон в качестве средневекового моста в замок сладостей никто не увидел? Простите, а территорию перед магазином разве не собственник должен приводить в порядок?

      Гость
      14 окт 2019 в 18:17

      Других дел у людей нет.Градозащитники кругом, караул!

      гость
      14 окт 2019 в 17:45

      Ну вообще то хозяева магазина не вправе размещать что они захотят на улице без согласования с властями тем более в зоне ЮНЕСКО, достаточно представление им сделать или штраф выписать