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Наконец-то ярославец: в мэрии назначили нового главного по спорту

Должность занял Александр Легус

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Александр Легус возглавил&nbsp;городское управление по физической культуре и спорту

Александр Легус возглавил городское управление по физической культуре и спорту

В мэрии Ярославля назначили нового главного по спорту. Им стал Александр Легус, который с 1 ноября 2016 года работал заместителем начальника городского управления по физической культуре и спорту.

— Мэр поставил передо мной задачи по улучшению условий для развития физкультуры и массового спорта, увеличению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, привлечению в Ярославль средств по федеральным программам на материально-техническую базу спортивных объектов, — рассказал он.

Александру Легусу 31 год. Он имеет два высших образования — в 2010 году он окончил ЯГПУ имени Ушинского по специальности «педагог по физической культуре», а в 2017 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2012 года он работает в управлении по физической культуре и спорту мэрии Ярославля. В 2013 году выиграл всероссийский конкурс за право нести Олимпийский огонь в Ярославле. Участвовал в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр в Сочи и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

Напомним, предыдущий начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей Кокурин ушел с должности 8 октября.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Разработчик
    10 окт 2019 в 12:10

    Ну наконец-то кто-то опытный пришел к власти.