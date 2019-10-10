Наконец-то ярославец: в мэрии назначили нового главного по спорту

В мэрии Ярославля назначили нового главного по спорту. Им стал Александр Легус, который с 1 ноября 2016 года работал заместителем начальника городского управления по физической культуре и спорту.



— Мэр поставил передо мной задачи по улучшению условий для развития физкультуры и массового спорта, увеличению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, привлечению в Ярославль средств по федеральным программам на материально-техническую базу спортивных объектов, — рассказал он.



Александру Легусу 31 год. Он имеет два высших образования — в 2010 году он окончил ЯГПУ имени Ушинского по специальности «педагог по физической культуре», а в 2017 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2012 года он работает в управлении по физической культуре и спорту мэрии Ярославля. В 2013 году выиграл всероссийский конкурс за право нести Олимпийский огонь в Ярославле. Участвовал в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр в Сочи и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

