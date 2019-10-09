«Наш символ — дыра»: ярославцы предложили чиновникам отказаться от празднования дня города

Ярославцы всё чаще высказываются за отмену праздников в пользу решения городских проблем

Мэрия Ярославля предложила жителям придумать логотип на 1010-летний юбилей города. В ответ администрация услышала, что праздник можно отложить до лучших времён. Жители всё чаще высказываются за отмену праздников в пользу решения городских проблем.

— Нашим властям не приходит в голову идея — не праздновать Дни города, а на эти средства сделать что-то нужное и полезное для города? Чем хвастаться собрались? Чем гордиться? — задаётся вопросами Елена Тернавская.

— Наш логотип — дыра! — пишет Ольга Горячёва.