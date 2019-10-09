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Город

«Наш символ — дыра»: ярославцы предложили чиновникам отказаться от празднования дня города

Сейчас в городе придумывают логотип 1010-летия

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Ярославцы всё чаще высказываются за отмену праздников в пользу решения городских проблем

Ярославцы всё чаще высказываются за отмену праздников в пользу решения городских проблем

Мэрия Ярославля предложила жителям придумать логотип на 1010-летний юбилей города. В ответ администрация услышала, что праздник можно отложить до лучших времён. Жители всё чаще высказываются за отмену праздников в пользу решения городских проблем. 

— Нашим властям не приходит в голову идея — не праздновать Дни города, а на эти средства сделать что-то нужное и полезное для города? Чем хвастаться собрались? Чем гордиться? — задаётся вопросами Елена Тернавская.

— Наш логотип — дыра! — пишет Ольга Горячёва. 

— А что тут придумывать-то, на каждой улице то яма, то канава! Вот и выбирают пусть! — предлагает читатель сайта 76.RU. 

Нужно ли праздновать День города?

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      КОММЕНТАРИИ (11)

      Крыша мира
      9 окт 2019 в 15:20

      Согласен, что надо отказаться от дорогой парадной помпы. Праздник в душах горожан, а не в чиновничьих головах. Хорошо бы в этот день по всем возможным СМИ все сутки шли рассказы о КОНКРЕТНЫХ(исключительно о хороших, умных, полезных) ДОСТИЖЕНИЯХ городских чиновников по схеме (клип+фио+должность+ фото) А газеты дали бы один бесплатный номер. Исключительно с аналогичной информацией. Город должен знать своих героев. Ещё повторю - ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ информация (негатив люди и так весь год с прошлого праздника видели). Вот это и станет настоящим праздником.

      Гость
      9 окт 2019 в 14:49

      Дорожные ямы - вот символ города! Дороги обещали к 1000 летию, прошло 10 лет! Город без дорог, увы это Ярославль!

      Гость
      9 окт 2019 в 14:33

      Кто то вас спросит праздновать или нет. Деньги то на праздник уже выделены и частично освоены.