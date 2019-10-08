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Ян Левин

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Ян Левин

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«Смена эпох»: историк о том, почему ярославская набережная больше не нужна гуляющим

Вечерами центр города совершенно пуст

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Пустынная набережная субботним вечером

Пустынная набережная субботним вечером

Ярославский бизнесмен и историк Ян Левин прогулялся по Волжской набережной и задумался о том, почему по ней больше никто не гуляет. 

Это ярославская набережная поздним вечером субботы, 5 октября. За полчаса прогулки я не встретил ни единой души.

На набережной никого

На набережной никого

Подумалось, как же кардинально изменился досуг у людей за последние годы! Ещё каких-нибудь 15–20 лет назад, не говоря о более ранних периодах, набережная по вечерам была полна народу, здесь кипела жизнь. На каждой лавочке полночи что-нибудь распивали, прогуливающиеся парочки, в тёмных углах поцелуи, разношёрстные компании, от фиников до гопников, машины с музоном, пиво, проститутки! И это не только летняя история: тусили и ранней весной, тусили и поздней осенью, только морозы снижали активность, и то всё-равно кого-нибудь можно было найти и в минус 20.

Дело не в погоде: это сейчас вокруг все разговоры только о ней, одни дожди да грибы на уме, лето поганое, осень поганая, вчера вот тучи были, голова болела, когда отопление дадут, ура, солнышко — кабачки прогреются, вот это вот всё. Но молодёжи плевать на погоду, все прекрасно помнят: что бы ни было на улице, главное — друзья, движуха, девочки! Ладно, мальчики тоже, а то запишут в сексисты. И ты шёл тусить. В центре Ярославля по вечерам было полно народу. Сейчас в полночь, некогда время самого разгара движухи, не только на набережной, но и почти везде — шаром покати. Увидел разве что в конце променада какую-то тень, но, судя по всему, он тоже меня увидел, развернулся и побежал.

В чём причины? Молодёжи нынче меньше, мало нарожали в 90-е. Та, что есть, сидит по домам в каналах. Самый актив тусит по кафешкам, это раньше студентам хватало только на рагу пива на лавке, нынешний студент может позволить себе бар. Публика посолиднее или в ресторанах, или в фейсбуках обсуждает погоду или собирает грибы, думает об озимых.

Вот и не досталось никого нашей славной Волжской набережной субботним вечером, один лишь заблудший Ян Александрович. Смена эпох.

Согласны с автором?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Как думаете, где сейчас гуляет молодёжь? Набережная действительно стала неинтересна?

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      КОММЕНТАРИИ (28)

      гость
      8 окт 2019 в 16:47

      не называйте Левина историком - это дезинформация!

      Гость
      8 окт 2019 в 13:53

      Да просто народ работать больше стал. Большинство теперь позже 9 вечера заканчивает и время на дорогу тратить не все хотят. Теперь только счастливчики в отпуске, да студенты, что не работают, вечером гулять могут, а родители с детьми и туристы днём тусуются. Я иногда хожу на набережную в обед с термосом и бутербродом, топать далеко, но если день хорош, почему нет? Гуляют люди.

      гость
      8 окт 2019 в 13:39

      промозглой октябрьской ночью, после полуночи,
      я вышел прогуляться по Волжской набережной,
      холодный ветер, мокрый снег, грязные лужи под ногами...
      и грустная мысль скользила в голове:
      разобщен народ техническим прогрессом...
      вот, не гуляют они по ночам, в снег и дождь по набережным...
      ну не гуляют...
      не ищут общения в ночи...
      не ищут....
      нет родственных душ, разделить упоение грустью...