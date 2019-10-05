Золотая осень в Ярославле: 15 снимков, которые окутают вас нежностью (и лёгкой грустью)

Друзья, в мобильной версии сайта мы ввели новую кнопочку - «Все новости». Она открывает список новостей в хронологическом порядке. Кнопка закреплена перед блоком «Сообщи новость» и всплывает, если скроллить главную страницу вверх. Читайте новости так, как вам удобнее!
30 сентября 2019
Банная амнистия!
Теперь вы можете вернуть комментатора, которого ранее скрыли.Разбанить скрытого комментатора можно у себя в профиле во вкладке "Скрытые комментаторы".
13 сентября 2019
Есть вопросы о трудовых правах?
Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!
Ещё вчера было тепло, а сегодня уже хмурь и серость. Но мы успели поймать золотую осень — с прозрачным воздухом и высоким небом. Так хочется, чтобы она длилась не два дня, а хотя бы недели две. Но... остаётся любоваться фотографиями тёплого и осеннего города.