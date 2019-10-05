Золотая осень в Ярославле: 15 снимков, которые окутают вас нежностью (и лёгкой грустью)

Ещё вчера было тепло, а сегодня уже хмурь и серость. Но мы успели поймать золотую осень — с прозрачным воздухом и высоким небом. Так хочется, чтобы она длилась не два дня, а хотя бы недели две. Но... остаётся любоваться фотографиями тёплого и осеннего города.