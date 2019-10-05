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Золотая осень в Ярославле: 15 снимков, которые окутают вас нежностью (и лёгкой грустью)

Шуршим листиками в фоторепортаже Саши Савельевой

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Вы успели пошуршать осенними листьями?

Вы успели пошуршать осенними листьями?

Ещё вчера было тепло, а сегодня уже хмурь и серость. Но мы успели поймать золотую осень — с прозрачным воздухом и высоким небом. Так хочется, чтобы она длилась не два дня, а хотя бы недели две. Но... остаётся любоваться фотографиями тёплого и осеннего города.

Очень русский и очень осенний пейзаж

Очень русский и очень осенний пейзаж

Прозрачный осенний воздух

Прозрачный осенний воздух

Еще вчера наша осень была тёплой

Еще вчера наша осень была тёплой

Красота во дворе

Красота во дворе

Яркие краски начала октября

Яркие краски начала октября

На пляже в коровниках сейчас пустынно

На пляже в коровниках сейчас пустынно

Клёны укрывают ковром Стрелку...

Клёны укрывают ковром Стрелку...

...и машины во дворах

...и машины во дворах

В этом году много рябины

В этом году много рябины

По такой осени хочется гулять

По такой осени хочется гулять

Наша Набережная просто создана для золотой осени

Наша Набережная просто создана для золотой осени

Даже в унылых дворах было красиво

Даже в унылых дворах было красиво

Осень. Храмы. Ярославль

Осень. Храмы. Ярославль

Дождливая осень уже наступила. Включаем режим ожидания тепла. Ну или Нового года :)

Дождливая осень уже наступила. Включаем режим ожидания тепла. Ну или Нового года :)

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