«Будьте готовы к воздушиванию»: отопление в жилых домах включат через несколько дней

Назвали точную дату, когда дадут отопление в жилые дома ярославцев. С 24 сентября тепло дадут только объектам социальной сферы — в детские сады, школы, больницы. Жителям города придётся потерпеть до конца недели, подключать дома начнут 26 и 27 сентября.

— Всё, что будет приходить от жителей, связанное с воздушиванием, будьте готовы, — предупредил мэр Ярославля Владимир Волков.

По отчётам чиновников, к тому, чтобы включить тепло, всё готово.

— На 23 сентября завершены работы по промывке и опрессовке на многоквартирных домах на 100%. Паспорта готовности — также 100%, а это 4305 домов, из них 347 с индивидуальным отоплением, — отчитался исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — При подготовке к зиме заменено более семи километров тепловых, шести километров теплопроводных и около километра водопроводных сетей. Все сети готовы на 100%.