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«Будьте готовы к воздушиванию»: отопление в жилых домах включат через несколько дней

Школы и детские сады Ярославля греть начнут уже завтра

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Терпеть холод придётся ещё несколько дней

Терпеть холод придётся ещё несколько дней

Назвали точную дату, когда дадут отопление в жилые дома ярославцев. С 24 сентября тепло дадут только объектам социальной сферы — в детские сады, школы, больницы. Жителям города придётся потерпеть до конца недели, подключать дома начнут 26 и 27 сентября. 

— Всё, что будет приходить от жителей, связанное с воздушиванием, будьте готовы, — предупредил мэр Ярославля Владимир Волков. 

По отчётам чиновников, к тому, чтобы включить тепло, всё готово.

— На 23 сентября завершены работы по промывке и опрессовке на многоквартирных домах на 100%. Паспорта готовности — также 100%, а это 4305 домов, из них 347 с индивидуальным отоплением, — отчитался исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — При подготовке к зиме заменено более семи километров тепловых, шести километров теплопроводных и около километра водопроводных сетей. Все сети готовы на 100%.

По правилам, отопление включают по постановлению мэрии при достижении определенных температур: среднесуточная в течение пяти дней должна быть +8 °C. Синоптики рассказали, что похолодание на днях усилится. Мы уже публиковали прогноз на ближайшие дни.

Ранее стало известно, что с октября увеличится плата за отопление. Платить больше придётся жителям одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, где не стоят общедомовые счётчики. Размер платы у жителей таких домов увеличится на 14–38%. Причём повышение стоимости коснётся не только тех, кто не захотел устанавливать общедомовые приборы учёта, но и жильцов тех домов, где попросту нет возможности их установить.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Гость
    23 сен 2019 в 10:57

    Среднесуточная ниже +8 давно. Добейтесь комментария, почему до сих пор нет отопления в городе вопреки нормативам.

    Николай
    23 сен 2019 в 10:37

    Какой идиот эти нормативы ввёл. Нам не бесплатно включат тепло. Мы заего платим и ТЭЦ прибыль дождуться когда двсе болеть начинают.

    23 сен 2019 в 10:26

    Завоздушивание?