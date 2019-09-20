Вырвали с корнем: на набережной разворотили чугунное ограждение

В центре Ярославля разворотили чугунную ограду на Волжской набережной. Это произошло на верхнем ярусе неподалёку от Речного порта.

— Сейчас на месте устанавливаются причины произошедшего, полная информация будет позже, — ответил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.

Часть вырванной с корнем ограды так и осталась лежать на газоне. Но, похоже, несколько звеньев всё же пропали.

Чугунные ограждения в центре Ярославля — важная историческая деталь для общего образа города. Но в последние годы власти не раз поднимали тему замены этого ограждения на что-то ещё, потому что восстанавливать эти заборы довольно затратно. Например, недавно сняли чугунную ограду в парке Мира.