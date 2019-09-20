20 сентября пятница
СЕЙЧАС +9°С
usd 64.22
eur 70.94

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 64.22
eur 70.94

Все новости

Все новости
Город

Вырвали с корнем: на набережной разворотили чугунное ограждение

В Ярославле ищут вандалов

Поделиться

858
1 Обсудить
Несколько секций забора разрушили

Несколько секций забора разрушили

В центре Ярославля разворотили чугунную ограду на Волжской набережной. Это произошло на верхнем ярусе неподалёку от Речного порта. 

— Сейчас на месте устанавливаются причины произошедшего, полная информация будет позже, — ответил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. 

Часть вырванной с корнем ограды так и осталась лежать на газоне. Но, похоже, несколько звеньев всё же пропали. 

Чугунные ограждения в центре Ярославля — важная историческая деталь для общего образа города. Но в последние годы власти не раз поднимали тему замены этого ограждения на что-то ещё, потому что восстанавливать эти заборы довольно затратно. Например, недавно сняли чугунную ограду в парке Мира.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

чугунный забор

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    20 сен 2019 в 11:39

    19/09 в районе 21ч в заборе там торчало что-то вроде ford fusion темно-синего цвета сильно за тонированного.