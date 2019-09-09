В Горзеленхозе рассказали ярославцам, почему сняли чугунный забор в парке Мира и куда его денут

В Ярославле убрали чугунные ограждения, которые больше 50 лет простояли в парке Мира на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы.



— Где нет заборчика — будет испохабленная парковочными ямами земля, — пишет в комментариях на портале 76.RU Гость. — К тому же забор в металлолом ещё рано. Если уж до зарезу его убрать хотите, так не ломайте, поставьте в каком-нибудь дворе, а то везде всё поломано. Порадуйте старушек, заменив их бесплатные покрышки на цивильную оградку.



Специалисты Горзеленхоза, которые занимаются демонтажом ограждения, пояснили, что такого не произойдёт.

