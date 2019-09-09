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В Горзеленхозе рассказали ярославцам, почему сняли чугунный забор в парке Мира и куда его денут

Многие жители города расстроились, увидев демонтаж ограждения

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Чугунные ограждения демонтировали сотрудники Горзеленхоза

Фото: Виктор Сысоев

В Ярославле убрали чугунные ограждения, которые больше 50 лет простояли в парке Мира на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы.

— Где нет заборчика — будет испохабленная парковочными ямами земля, — пишет в комментариях на портале 76.RU Гость. — К тому же забор в металлолом ещё рано. Если уж до зарезу его убрать хотите, так не ломайте, поставьте в каком-нибудь дворе, а то везде всё поломано. Порадуйте старушек, заменив их бесплатные покрышки на цивильную оградку.

Специалисты Горзеленхоза, которые занимаются демонтажом ограждения, пояснили, что такого не произойдёт.

— Забор не несет функционального назначения как ограждение, так как тротуар, который обрамляет сквер, высокий, он не даёт опасности, что машины на него заедут, — уверена директор муниципального предприятия Вера Кореневская.

Также стало известно, куда чугунные ограждения денут после того, как увезут из парка Мира.

— Их отвезут на наш склад, там их будем очищать — приводить в нормальный вид перед тем, как его поставят в новом месте, — сообщил главный инженер Горзеленхоза Сергей Медведев.

Как стало известно изданию 76.RU, как долго ограждения пролежат на складе, пока неизвестно, так как новое место для его установки власти ещё не определили.

Два года назад в Ярославле разгорелся крупный скандал, когда городские власти решили убирать чугунные ограждения. В итоге заборы решили не только оставить, но и восстановить.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    tina
    9 сен 2019 в 18:46

    Много лет назад поставили заборчик и не знали,что у него нет "функционального назначения" а теперь спецы из горзеленхоза вынесли вердикт.... А то, что это ажурное мини ограждение просто красиво смотрится и сдерживает от вытаптывания троп им в голову не приходит?!?

    гость
    9 сен 2019 в 17:31

    Гость ой что то я не верю этой мадам пусть точно скажет где установят эти ограждения, а насчёт бордюра она ошибается - практика показала что наш бордюр долго не стоит да и нашим людям это не препятствие

    Гость
    9 сен 2019 в 20:00

    . .. сняли, но ещё не знаем куда поставим...?! это как??? тогда, зачем снимали?!!
    как то это все неприлично выглядит... :(