В Горзеленхозе рассказали ярославцам, почему сняли чугунный забор в парке Мира и куда его денут

Чугунные ограждения демонтировали сотрудники Горзеленхоза
Фото: Виктор Сысоев
В Ярославле убрали чугунные ограждения, которые больше 50 лет простояли в парке Мира на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы.
— Где нет заборчика — будет испохабленная парковочными ямами земля, — пишет в комментариях на портале 76.RU Гость. — К тому же забор в металлолом ещё рано. Если уж до зарезу его убрать хотите, так не ломайте, поставьте в каком-нибудь дворе, а то везде всё поломано. Порадуйте старушек, заменив их бесплатные покрышки на цивильную оградку.
Специалисты Горзеленхоза, которые занимаются демонтажом ограждения, пояснили, что такого не произойдёт.
— Забор не несет функционального назначения как ограждение, так как тротуар, который обрамляет сквер, высокий, он не даёт опасности, что машины на него заедут, — уверена директор муниципального предприятия Вера Кореневская.
Также стало известно, куда чугунные ограждения денут после того, как увезут из парка Мира.
— Их отвезут на наш склад, там их будем очищать — приводить в нормальный вид перед тем, как его поставят в новом месте, — сообщил главный инженер Горзеленхоза Сергей Медведев.
Как стало известно изданию 76.RU, как долго ограждения пролежат на складе, пока неизвестно, так как новое место для его установки власти ещё не определили.
Два года назад в Ярославле разгорелся крупный скандал, когда городские власти решили убирать чугунные ограждения. В итоге заборы решили не только оставить, но и восстановить.