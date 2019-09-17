«Страшно забирать детей из кружков»: Брагино погрузилось во тьму

Хорошо, что у нас хоть луна есть — подсвечивает
Фото: Анна Политикова
В Ярославле жители стали чаще жаловаться на кромешную тьму по вечерам. Световой день стал короче, но фонари горят далеко не везде.
Крик души выложила в соцсети жительница Брагино. Девушка сняла видеоролик, но копировать его здесь бессмысленно — на видео темнота, прерываемая лучами от автомобильных фар.
— Это Брагино, и ведь здесь Дом пионеров. Вот так вот мы ходим детей забирать. Но в такой темноте даже мне в 30 лет страшно ходить, не видно вообще ничего. Администрация Ярославля, вы вообще существуете? — засомневалась девушка, снявшая темноту и выложившая видео в паблик «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».
В комментариях разделяют возмущение.
— И главное, ведь администрация района рядом и детское учреждение, где занятия до 20:00 проводятся. Очень много родителей с детьми возвращаются домой в кромешной тьме. Это уже не первый день! Реальный ужас!!! — пишет Наталья Кокина.
Называют и другие районы, которые накрыла темнота.
— Перекоп тоже во тьме, — пишет Денис Герасимов.
Не всякий вечер включают фонари и в Ленинском районе.
Чтобы узнать, почему город погружается в непроглядную тьму, редакция направляет запрос в мэрию Ярославля.