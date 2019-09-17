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Город

«Страшно забирать детей из кружков»: Брагино погрузилось во тьму

Ярославцы жалуются на кромешную темноту по вечерам

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Хорошо, что у нас хоть луна есть — подсвечивает

Фото: Анна Политикова

В Ярославле жители стали чаще жаловаться на кромешную тьму по вечерам. Световой день стал короче, но фонари горят далеко не везде.

Крик души выложила в соцсети жительница Брагино. Девушка сняла видеоролик, но копировать его здесь бессмысленно — на видео темнота, прерываемая лучами от автомобильных фар.

— Это Брагино, и ведь здесь Дом пионеров. Вот так вот мы ходим детей забирать. Но в такой темноте даже мне в 30 лет страшно ходить, не видно вообще ничего. Администрация Ярославля, вы вообще существуете? — засомневалась девушка, снявшая темноту и выложившая видео в паблик «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».

В комментариях разделяют возмущение.

— И главное, ведь администрация района рядом и детское учреждение, где занятия до 20:00 проводятся. Очень много родителей с детьми возвращаются домой в кромешной тьме. Это уже не первый день! Реальный ужас!!! — пишет Наталья Кокина.

Называют и другие районы, которые накрыла темнота. 

— Перекоп тоже во тьме, — пишет Денис Герасимов.

Не всякий вечер включают фонари и в Ленинском районе.

Чтобы узнать, почему город погружается в непроглядную тьму, редакция направляет запрос в мэрию Ярославля.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    не равнодушный
    17 сен 2019 в 07:34

    не ужели я не один такой , который более двух месяцев пытается убедить ДГХ что нужно менять перегоревшие лампы в уличных фонарях .

    Гость
    17 сен 2019 в 08:01

    Лампочки здесь не при чем. Уличное освещение отключают ветками. У нас его нет через день, как по какому-то графику. Один раз позвонил в диспетчерскую мэрии - сказали авария. Получается, что аварии через день.