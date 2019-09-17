«Страшно забирать детей из кружков»: Брагино погрузилось во тьму

В Ярославле жители стали чаще жаловаться на кромешную тьму по вечерам. Световой день стал короче, но фонари горят далеко не везде.

Крик души выложила в соцсети жительница Брагино. Девушка сняла видеоролик, но копировать его здесь бессмысленно — на видео темнота, прерываемая лучами от автомобильных фар.



— Это Брагино, и ведь здесь Дом пионеров. Вот так вот мы ходим детей забирать. Но в такой темноте даже мне в 30 лет страшно ходить, не видно вообще ничего. Администрация Ярославля, вы вообще существуете? — засомневалась девушка, снявшая темноту и выложившая видео в паблик «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».