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Девушка из Ярославля выступила в финале конкурса красоты для колясочников

Анастасия Орлова стала «Мисс улыбка»

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Анастасия самостоятельно отправилась на финал конкурса красоты в Новосибирск

Фото: Анастасия Орлова / Vk.com

Анастасия Орлова выступила в финале конкурса красоты для девушек на колясках «Мисс Интеграция», который прошёл в Новосибирске. 14 финалисток со всей России на сцене пели, читали пронзительные стихи и танцевали. Конечно, ни одну из девушек не отпустили без подарка. 26-летняя участница из Ярославля завоевала титул «Мисс улыбка».

Настя помогает другим девушкам стать красивее, любит готовить тортики и фотографировать.

— «Мисс Интеграция» — это замечательный шанс заявить о себе, — сказала Анастасия Орлова в своём выступлении. — Кому-то это помогает поверить в свои силы, возможно, даже обрести любовь к себе, раскрыть и показать свой потенциал, свою красоту, не только внешнюю, но и внутреннюю, да и просто обрести новых друзей. Я желаю всем быть счастливыми и помнить, что счастье — это то, что внутри.

Корону победительницы и путёвку в Париж на международный конкурс красоты выиграла девушка из Красноярска Наталья Рыжова.

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