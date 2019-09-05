Долг на 52 миллиона: в Ярославле у крупной строительного магазина арестовали весь товар

В Ярославле за многомиллионные долги у крупного строительного магазина приставы арестовали строительно-отделочные материалы. Всего 900 тысяч наименований в общей сумме — более 52 миллионов рублей.



— Как правило, подобное решение выносится в обеспечительных мерах, чтобы должник не успел продать имущество или переписать его на других лиц, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.



Как стало известно 76.RU, речь идёт о строительной компании «Еврострой». В Ярославле у этой фирмы несколько филиалов. Приставы арестовали товар в двух торговых центрах.

