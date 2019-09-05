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Долг на 52 миллиона: в Ярославле у крупной строительного магазина арестовали весь товар

Что известно об этом магазине

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Компания задолжала банку крупную сумму 

Фото: УФССП России по Ярославской области, Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле за многомиллионные долги у крупного строительного магазина приставы арестовали строительно-отделочные материалы. Всего 900 тысяч наименований в общей сумме — более 52 миллионов рублей.

— Как правило, подобное решение выносится в обеспечительных мерах, чтобы должник не успел продать имущество или переписать его на других лиц, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Как стало известно 76.RU, речь идёт о строительной компании «Еврострой». В Ярославле у этой фирмы несколько филиалов. Приставы арестовали товар в двух торговых центрах.

Мы попытались связаться с руководством компании, но к телефону так никто и не подошёл. Возможно, магазин уже не работает, как и его сайт.

— Похоже, «Еврострой» слился. В Рыбинске и многих городах все закрыли. Странный магазин был, — написал Евгений Игнатьев в группе компании во «ВКонтакте».

Скриншот с сайта

Скриншот с сайта

А у этой строительной компании арестовали забор. И снова за долги. Но позже выяснилось, что ярославские приставы поступили незаконно.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    5 сен 2019 в 12:24

    "Еврострой" это сеть магазинов стройматериалов, а не строительная компания.

    Вася
    5 сен 2019 в 14:12

    Удивительные люди сидят в редакции. Все случилось ещё в конце августа. Закрыта вся сеть во всех городах где была представлена, Вологде, рыбинске, иваново и тд. Сотни людей остались без работы, не понятен вопрос с выплатой з/п этим людям. А редакция только сейчас об этом пишет, ребята проведите журналистское расследование, напишите большой текст об этом СОБЫТИИ. Ведь именно этого мы читатели хотим видеть когда заходим к вам на сайт, а не заметку с комментариями из соц сетей.

    Иван
    5 сен 2019 в 12:18

    В Тутаеве Еврострой спешно закрыли.