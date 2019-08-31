«После линейки будет это...»: какой урок в День знаний пройдёт у всех ярославских школьников

Каждый год в День знаний в России после школьных линеек проходят тематические уроки
Фото: Александра Савельева
В этом году в России в День знаний решили провести Урок Победы. Они будут посвящены 75-летнему юбилею победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Чиновники рассказали, как это будет выглядеть в школах Ярославской области.
— Задача Урока памяти — развивать у ребят чувство гордости за Россию, уважение к памяти павших за Родину, раскрыть такие понятия, как «долг», «честь», «достоинство» и «свобода», — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Уроки памяти могут проходить в любых форматах, в зависимости от возраста школьников: тематических конкурсов, викторин, бесед, заочных путешествий, экскурсий или акций. Главное — они должны быть интересными и расширять представления ребят о Великой Отечественной войне, подвигах героев-
земляков и усилиях всех людей, приближавших День Победы.
Известно, что 2020-й год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы. Поэтому, по словам чиновников департамента, Урок Победы откроет не только новый учебный год, но и станет отправной точкой дальнейших мероприятий, посвященных знаменательной дате.
В следующем году в России будут отмечать 75-летие победы. Война СССР против вторгшихся на их территорию нацистской Германии и её европейских союзников Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии началась 22 июня 1941 года и беспрерывно шла до 9 мая 1945 года. В западных странах она называлась Восточный фронт Второй мировой войны, в Германии — Немецко-советская война. По данным российских историков, война завершилась Победой Красной армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.