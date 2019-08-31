«После линейки будет это...»: какой урок в День знаний пройдёт у всех ярославских школьников

В этом году в России в День знаний решили провести Урок Победы. Они будут посвящены 75-летнему юбилею победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Чиновники рассказали, как это будет выглядеть в школах Ярославской области.



— Задача Урока памяти — развивать у ребят чувство гордости за Россию, уважение к памяти павших за Родину, раскрыть такие понятия, как «долг», «честь», «достоинство» и «свобода», — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Уроки памяти могут проходить в любых форматах, в зависимости от возраста школьников: тематических конкурсов, викторин, бесед, заочных путешествий, экскурсий или акций. Главное — они должны быть интересными и расширять представления ребят о Великой Отечественной войне, подвигах героев-