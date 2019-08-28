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Транспорт в Ярославле

В Ярославле поднимут стоимость проезда в городском транспорте и цены на проездные

О планах городских властей рассказал первый заместитель директора ДГХ Сергей Волканевский

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Сейчас в Ярославле проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 23 рубля

Фото: Михаил Контуев

В мэрии Ярославля чиновники встретились с перевозчиками. На совещании они обсудили стоимость проезда в городском пассажирском транспорте. Перевозчики предложили повысить её до уровня экономически обоснованного. А заодно попросили пересмотреть скидку на так называемые гражданские проездные, которыми в основном пользуется работающее население.


— Мы бы хотели, чтобы стоимость проезда была повышена до уровня установленного экономически обоснованного тарифа, а также необходимо снизить дисконт при пользовании гражданскими проездными до 25%, — сказал перевозчик Андрей Воронин. — Тогда бы у нас появилась возможность чаще обновлять подвижной состав, производить ремонт и в целом сделать наши транспортные услуги более качественными.

Чиновники согласились, что здравый смысл в этой просьбе есть, ведь стоимость проезда на городских маршрутах не пересматривали уже более двух лет. Тогда проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях подорожал с 20 до 23 рублей.

— Из-за инфляции, роста НДС, существенного подорожания топлива, электроэнергии и других экономически обоснованных факторов вопрос пересмотра стоимости проезда необходимо рассматривать, — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Но подходить к решению данного вопроса нужно взвешенно, чтобы не пострадали социально незащищенные категории населения.


Он также отметил, что вопрос будут рассматривать не в целом, а поделят на три составляющие — стоимость разового проезда, стоимость льготных проездных и стоимость гражданских проездных.


— Скорее всего, подорожает разовый проезд и гражданские проездные, в частности, проездные рабочего дня, — объяснил читателям 76.RU Сергей Волканевский. — Стоимость проездных для льготников некоторое время назад уже пересматривали и, вероятно, она сохранится такой же, как сейчас.


Точных дат и цифр пока нет — это ещё предстоит чиновникам с перевозчиками обсудить не один раз, чтобы не упустить ни одной детали. Как стало известно 76.RU, подорожать проезд должен ближайшей осенью или с нового года.


Ранее департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области установил максимальные тарифы за разовую поездку пассажиров на территории города в 2019 году: в автомобильном транспорте — 28,62 рубля, в электрическом — 31,20 рубля. Выше этой планки стоимость проезда в транспорте поднимать нельзя по закону.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    гость
    28 авг 2019 в 16:07

    Вот занятно -депо продали транспорт оптимизировали а денег всё равно нет - в советское время стоимость проезда не менялась десятилетиями и как то на всё хватало, так в чём же заключается ваша эффективность господа менеджеры?

    Гость
    28 авг 2019 в 16:57

    А уровень зарплат они не хотели сначало поднять? Уровень жизни снижается, а тарифы растут, народ реально скоро за вилы возьмется

    кусь
    28 авг 2019 в 16:25

    В Кисловодске стоимость проезда 18 рублей!!!! А бензин дороже, чем у нас. И как-то все живут.