В Ярославле поднимут стоимость проезда в городском транспорте и цены на проездные

В мэрии Ярославля чиновники встретились с перевозчиками. На совещании они обсудили стоимость проезда в городском пассажирском транспорте. Перевозчики предложили повысить её до уровня экономически обоснованного. А заодно попросили пересмотреть скидку на так называемые гражданские проездные, которыми в основном пользуется работающее население.





— Мы бы хотели, чтобы стоимость проезда была повышена до уровня установленного экономически обоснованного тарифа, а также необходимо снизить дисконт при пользовании гражданскими проездными до 25%, — сказал перевозчик Андрей Воронин. — Тогда бы у нас появилась возможность чаще обновлять подвижной состав, производить ремонт и в целом сделать наши транспортные услуги более качественными.



Чиновники согласились, что здравый смысл в этой просьбе есть, ведь стоимость проезда на городских маршрутах не пересматривали уже более двух лет. Тогда проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях подорожал с 20 до 23 рублей.



— Из-за инфляции, роста НДС, существенного подорожания топлива, электроэнергии и других экономически обоснованных факторов вопрос пересмотра стоимости проезда необходимо рассматривать, — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Но подходить к решению данного вопроса нужно взвешенно, чтобы не пострадали социально незащищенные категории населения.

