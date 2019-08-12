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Три тележки просрочки: в Ярославле нашли супермаркет с большим количеством испорченных продуктов

В каком магазине стоит обращать внимание на срок годности

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Детское питание, пончики, морепродукты и ещё куча всего

Фото: Просрочка в Ярославле / Vk.com

Ярославские активисты провели рейд по супермаркетам города. На прошлой неделе они проверили магазин «Дикси» на улице Балтийской. И были в шоке от огромного количества просроченных продуктов.

— За полчаса мы собрали три тележки с просроченными продуктами, среди которых было детское питание различных брендов, несколько видов соленой рыбы, вздутые салаты, помятые банки сгущенки, кондитерские изделия, конфеты с фрагментами крысиных объедков, куриные яйца, майонез, замороженный морской коктейль, зефир, кофе и многое другое в большом количестве, — рассказала Людмила Калашникова в группе «Просрочка в Ярославле».

Недавно активисты нагрянули в другой супермаркет города. Там они нашли уже шесть тележек просроченных продуктов. На магазин написали жалобу в Роспотребнадзор.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Маргарита
12 авг 2019 в 11:37

В Высшей лиге кроме азовской халвы и зефира меренги вообще ничего покупать нельзя. Там руководство "советует" запекать и жарить продукцию (информация от знакомого продавца), которую пора выбрасывать. Как захожу в Высшую лигу на Труфанова, так в нос бьет смрад от пожаренной скумбрии. А обозвали-то они себя как ? Высшая Лига !!! Кстати, это руководство денно и нощно за своим персоналом по вэб-камере, чтобы навешивать штрафные баллы и срезать зарплату. Это не является нарушением прав человека ?

Гость
12 авг 2019 в 10:59

В любом супермаркете надо внимательно смотреть на срок годности, просрочка есть везде. Они еще местами ее меняют, то спереди поставят, то сзади, в расчете на людей со слабым зрением.

Гостья
12 авг 2019 в 07:58

А вы думаете что что то изменится? Высшая лига на Победе как была помойкой так и осталась сколько ее не проверяй все зависит от руководства так и здесь всё будет по прежнему сколько не проверяй.