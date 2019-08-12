Три тележки просрочки: в Ярославле нашли супермаркет с большим количеством испорченных продуктов

Ярославские активисты провели рейд по супермаркетам города. На прошлой неделе они проверили магазин «Дикси» на улице Балтийской. И были в шоке от огромного количества просроченных продуктов.



— За полчаса мы собрали три тележки с просроченными продуктами, среди которых было детское питание различных брендов, несколько видов соленой рыбы, вздутые салаты, помятые банки сгущенки, кондитерские изделия, конфеты с фрагментами крысиных объедков, куриные яйца, майонез, замороженный морской коктейль, зефир, кофе и многое другое в большом количестве, — рассказала Людмила Калашникова в группе «Просрочка в Ярославле».

