Три тележки просрочки: в Ярославле нашли супермаркет с большим количеством испорченных продуктов

Детское питание, пончики, морепродукты и ещё куча всего
Фото: Просрочка в Ярославле / Vk.com
Ярославские активисты провели рейд по супермаркетам города. На прошлой неделе они проверили магазин «Дикси» на улице Балтийской. И были в шоке от огромного количества просроченных продуктов.
— За полчаса мы собрали три тележки с просроченными продуктами, среди которых было детское питание различных брендов, несколько видов соленой рыбы, вздутые салаты, помятые банки сгущенки, кондитерские изделия, конфеты с фрагментами крысиных объедков, куриные яйца, майонез, замороженный морской коктейль, зефир, кофе и многое другое в большом количестве, — рассказала Людмила Калашникова в группе «Просрочка в Ярославле».
Недавно активисты нагрянули в другой супермаркет города. Там они нашли уже шесть тележек просроченных продуктов. На магазин написали жалобу в Роспотребнадзор.